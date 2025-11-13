De Europese Commissie is een officieel onderzoek gestart naar Red Bull vanwege het mogelijk beperken van de concurrentiemarkt in Nederland, maar mogelijk ook in andere Europese landen, zo maakt het orgaan op donderdag bekend. De energiedrankgigant is onder andere de hoofdsponsor van het Formule 1-team waar Max Verstappen voor racet.

De Commissie heeft aanwijzingen dat Red Bull supermarkten en andere afnemers financiële prikkels heeft geboden om de verkoop van energiedrankjes van concurrerende merken te stoppen of te benadelen. Door bijvoorbeeld deze producten minder zichtbaar te maken in de winkels. De strategie zou zich vooral op een belangrijke rivaal hebben gericht, die niet bij naam wordt genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Strategie om concurrentie te dwarsbomen

Het gaat dan om blikjes van groter dan 250 ml van concurrenten, waarvoor Red Bull mogelijk een strategie heeft ontwikkeld om die minder zichtbaar te maken. De Europees commissaris van mededinging, Teresa Ribera legt uit: "Vandaag starten we een onderzoek naar het vermeende plan van Red Bull om zijn bekende energiedrank te beschermen tegen concurrerende producten, in strijd met de concurrentieregels. We willen nagaan of deze praktijken de prijzen hoog houden en de keuze voor energiedranken voor consumenten beperken. Dit onderzoek maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Commissie om de concurrentieregels in de voedselvoorzieningsketen af te dwingen, ten voordele van de Europese consumenten."

Doorzoekingen

In maart 2023 voerde de Europese Commissie onaangekondigde invallen uit bij Red Bull in meerdere EU-lidstaten. Zo werd het hoofdkantoor in het Oostenrijkse Fuschl am See doorzocht. Red Bull wilde die doorzoekingen via een rechtszaak stoppen, maar kreeg geen gelijk van de EU-rechters. Later volgden nog meer doorzoekingen.

Gerelateerd