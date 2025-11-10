We hebben op de maandag na de F1 Grand Prix van São Paulo uitgebreid terug kunnen blikken. De inhaalrace van Max Verstappen, McLaren die naar de FIA is gestapt, een controversieel statement van Ferrari: in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Red Bull Racing besloot na een dramatische kwalificatie onder andere een motorwissel uit te voeren bij Verstappen. Hij moest vervolgens vanuit de pitstraat starten. McLaren is naar de internationale autosportbond gestapt en wil opheldering over de reglementen. Verstappen barstte ondertussen bij de persconferentie in lachen uit vanwege een vraag van een Braziliaanse journaliste. Wie bij Red Bull Racing niet kan lachen, is Helmut Marko. De hoofdadviseur maakt zich vooral druk om de ontwikkeling van de bolide. Verder worden verschillende teams, waaronder Red Bull, beschuldigd van omkoping van de lokale politie, is de Ferrari-topman allesbehalve blij met zijn huidige coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc, en kan Ollie Bearman de comeback van Verstappen niet geloven.

Verstappen giert het uit op persconferentie na slippertje van scheldende journalist

Max Verstappen kwam zondag na een enerverende race als derde over de streep, waar zijn kwalificatie op zaterdag er eentje was om snel te vergeten. Tijdens de persconferentie na zijn podium beschreef een Braziliaanse journaliste die kwalificatie met een verboden krachtterm, waardoor Verstappen zijn lach niet kon inhouden. Maria Clara Castro van Car Magazine Brazil begon: "Gisteren zag je er boos uit over de shittiest kwalificatie ooit", waarna Verstappen in lachen uitbarstte. Sinds eind vorig jaar wordt er door de FIA gehamerd op het niet gebruiken van grof taalgebruik tijdens mediamomenten, iets waar Verstappen zelf al meermaals niet over te spreken is geweest. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen tijdens de persconferentie in Brazilië.

Marko wijst op groot verbeterpunt Red Bull: "Moeten werkvenster vergroten"

Helmut Marko heeft na de race in Brazilië de vinger op de zere plek gelegd bij Red Bull. Hoewel Max Verstappen knap als derde wist te eindigen, is het volgens de Oostenrijker duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. In gesprek met Sky Deutschland legt de Red Bull-adviseur uit wat er precies gedaan moet worden om de prestaties van het team te verbeteren. "We moeten het werkvenster vergroten. Bij het minste of geringste, bijvoorbeeld als de temperatuur vier graden verschilt ten opzichte van een andere sessie, bestaat de mogelijkheid al dat het volledig de verkeerde kant op gaat. Maar ook met de rijhoogte, hoe dat allemaal samenhangt." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko na de Grand Prix van São Paulo.

McLaren vraagt FIA om opheldering over motorwissel Verstappen in Brazilië

Het team van McLaren heeft met argusogen gekeken naar de complete wissel bij Max Verstappen. Zo werden de parc fermé-regels op zaterdagavond doorbroken, zodat Red Bull aan de slag kon met de RB21. McLaren is van mening dat een motorwissel mee moet tellen in de budgetcap, in het geval van Red Bull in Brazilië. "Om eerlijk te zijn, dit soort wissels van krachtbronnen zetten de regels op scherp. Ik ben benieuwd of de kosten van deze motor nu meetellen voor het kostenplafond of niet. Als de motor om prestatie-redenen werd vervangen, zou dit moeten meetellen voor het kostenplafond. Dus laten we kijken of dat het geval is, al zal ik dat zelf niet kunnen zien, want het ligt volledig aan de kant van Red Bull", legde Mclaren-teambaas Andrea Stella uit bij The Race. Lees hier het hele artikel over McLaren die meer wil weten over de motorwissel van Max Verstappen.

'Formule 1-teams in São Paulo beschuldigd van omkoping lokale politie'

Politie-escortes zijn in de Formule 1 geen onbekend fenomeen. In landen als Mexico, Hongarije en Miami vraagt men vaak bij de lokale autoriteiten of deze dienst geleverd kan worden, zodat men veilig en snel bij de circuits kan komen. In São Paulo zou het echter net even anders gegaan zijn. Omdat deze escortes niet voorzien werden, zouden teams het heft in eigen hand genomen hebben, zo weet BILD te melden. De beschuldigingen zijn dat agenten privé betaald werden om de teams door files van soms wel twee uur te loodsen. Lees hier het hele artikel over Formule 1-teams die worden beschuldigd van omkoping.

Ferrari-topman geeft Hamilton en Leclerc de schuld: 'Ze moeten minder praten'

Ferrari is door een dubbele uitvalbeurt van Lewis Hamilton en Charles Leclerc tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo teruggevallen in het constructeurskampioenschap. De Scuderia ligt nu vierde in plaats van tweede, ten grote ongenoegen van John Elkann, de uitvoerend voorzitter van het iconische Italiaanse merk. Hij vindt dat zijn coureurs minder praatjes moeten hebben. "Brazilië was een enorme teleurstelling", begon Elkann bij de Italiaanse tak van Sky Sports. "Als we kijken naar de Formule 1, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap zouden kunnen winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops hebben gedaan. Als we kijken naar onze engineers, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de auto verbeterd is. Als we naar de rest kijken, dan is dat niet op peil." Lees hier het hele artikel over het controversiële statement van John Elkann.

Bearman kan indrukwekkende inhaalrace Verstappen niet geloven: "F*cking hell, Max"

Ollie Bearman was niet alleen blij met zijn eigen prestatie tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo, maar ook met die van Max Verstappen. De Haas-coureur was een van de vele mannen die op het circuit van Interlagos werd ingehaald door Verstappen, die vanuit de pitstraat naar het podium reed. Zelf werd Bearman prima zesde. "Vooraan het veld was het Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Piastri en daarna jij", liet race-engineer Ronan O'Hare via de boardradio weten bij het vallen van de vlag. Bearman reageerde op de opvallende comeback van Verstappen: "F*cking hell, Max. Terug op P3? Dat is indrukwekkend." Lees hier het hele artikel over Ollie Bearman die reageert op de comeback van Max Verstappen.

