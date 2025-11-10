Helmut Marko heeft na de race in Brazilië de vinger op de zere plek gelegd bij Red Bull. Hoewel Max Verstappen knap als derde wist te eindigen, is het volgens de Oostenrijker duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. In gesprek met Sky Deutschland legt de Red Bull-adviseur uit wat er precies gedaan moet worden om de prestaties van het team te verbeteren.

De Braziliaanse race was voor de Nederlander een waar spektakel, nadat hij teleurstellend als zestiende was gekwalificeerd. Door een aantal wijzigingen aan de auto, moest hij zelfs vanaf de pitstraat vertrekken. Uiteindelijk wist hij het podium te bereiken, maar Marko was niet tevreden. Hij wijst naar de noodzaak om het werkvenster van de auto te vergroten, zodat het beter reageert onder verschillende omstandigheden.

Temperatuur en rijhoogte

Volgens de Red Bull-adviseur kloppen de gegevens vanuit de simulator nog niet met de realiteit. Zelfs kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de auto, zo geeft hij aan. “We moeten het werkvenster vergroten. Bij het minste of geringste, bijvoorbeeld als de temperatuur vier graden verschilt ten opzichte van een andere sessie, bestaat de mogelijkheid al dat het volledig de verkeerde kant op gaat. Maar ook met de rijhoogte, hoe dat allemaal samenhangt”, zo zegt Marko.

Hoop op verbetering

Marko hoopt dat het team dit nog binnen de laatste drie races van het seizoen kan oplossen. “Het verschil tussen de gegevens uit de simulator en de realiteit is gewoon nog te groot. Maar dat het allemaal zo ver uit elkaar ligt... Ik hoop dat we dat in de laatste drie races nog recht kunnen trekken”, zo zegt de Red Bull-adviseur.

