Ollie Bearman was niet alleen blij met zijn eigen prestatie tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo, maar ook met die van Max Verstappen. De Haas-coureur was een van de vele mannen die op het circuit van Interlagos werd ingehaald door Verstappen, die vanuit de pitstraat naar het podium reed. Zelf werd Bearman prima zesde.

Bearman maakte op de zaterdag in Brazilië een tegenvallende Sprint mee. Hij was in het achterveld aan het knokken met Liam Lawson. Hij duwde de Racing Bulls het gras op en een bocht later werd hij in de rondte getikt. Beide coureurs zouden ieder een tijdstraf en één strafpunt krijgen. Maar Bearman herstelde zich op de zondag. Hij kwam vanaf de achtste positie, profiteerde van de uitvalbeurt van Charles Leclerc en haalde niet alleen Lawson in maar ook Isack Hadjar. Hij moest natuurlijk wel nog zijn meerdere erkennen in Verstappen die uiteindelijk zelfs derde werd. Bearman kwam als zesde over de streep in niemandsland, 14 seconden achter Oscar Piastri en 23 seconden voor Lawson.

Bearman best of the rest en onder de indruk van Verstappen

"Vooraan het veld was het Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Piastri en daarna jij", liet race-engineer Ronan O'Hare via de boardradio weten bij het vallen van de vlag. Bearman was vooral onder de indruk van de opvallende comeback van Verstappen: "F*cking hell, Max. Terug op P3? Dat is indrukwekkend."

De jonge Brit was ook over zijn eigen race tevreden. "Het voelt geweldig. De Sprint was een beetje teleurstellend met het resultaat ten opzichte van hoe snel we waren. Maar dit was fantastisch, elke ronde voelde als een genot om te doen. Daar ben ik heel blij mee. De team heeft het geweldig gedaan met de strategie, hoe moeilijk het ook was ons vast te houden aan de strategie die we van tevoren bepaald hadden. Maar het lukte en we waren de best of the rest", zo legde Bearman uit bij Viaplay.

