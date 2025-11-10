Ferrari is door een dubbele uitvalbeurt van Lewis Hamilton en Charles Leclerc tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo teruggevallen in het constructeurskampioenschap. De Scuderia ligt nu vierde in plaats van tweede, ten grote ongenoegen van John Elkann, de uitvoerend voorzitter van het iconische Italiaanse merk. Hij vindt dat zijn coureurs minder praatjes moeten hebben.

Ferrari kwam naar Brazilië met 1 punt voorsprong op Mercedes en 10 punten op Red Bull Racing. Leclerc hoopte op het circuit van Interlagos een podium te pakken, maar hij werd uitgeschakeld door een beuk van Kimi Antonelli die op zijn beurt een touché kreeg van Oscar Piastri. Hamilton had zich slechts als dertiende gekwalificeerd en reed zijn voorvleugel kapot op de achterkant van de Alpine van Franco Colapinto. De vloer was al beschadigd door contact met Carlos Sainz in de openingsronde. Ferrari besloot dat halverwege de Grand Prix dat het zinloos was om Hamilton met schade buiten de punten rond te laten rijden en dus viel ook de zevenvoudig wereldkampioen uit. Ze hebben nu juist een achterstand van 26 punten op Mercedes en 4 punten op Red Bull.

Complimenten voor monteurs en engineers

"Brazilië was een enorme teleurstelling", begon Elkann bij de Italiaanse tak van Sky Sports. "Als we kijken naar de Formule 1, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap zouden kunnen winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops hebben gedaan. Als we kijken naar onze engineers, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de auto verbeterd is. Als we naar de rest kijken, dan is dat niet op peil." De in New York geboren topman deelde een sneer uit naar Hamilton en Leclerc. Hij vindt het duo niet geconcentreerd genoeg en dat ze te veel praatjes maken.

Hamilton en Leclerc moeten minder praten

"We hebben coureurs voor wie het belangrijk is dat ze zich concentreren op het rijden en dat ze minder praten", liet Elkmann op een strenge manier weten. "We hebben namelijk nog belangrijke Grands Prix voor de boeg en het is niet onmogelijk om de tweede plaats [in het constructeurskampioenschap] te pakken. In Bahrein hebben we het WEC-kampioenschap [FIA World Endurance Championship] gewonnen. Dat laat zien dat als Ferrari verenigd is, dan boek je wel resultaten."

