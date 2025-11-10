Het team van McLaren heeft met argusogen gekeken naar de complete wissel bij Max Verstappen. Zo werden de parc fermé-regels op zaterdagavond doorbroken, zodat Red Bull aan de slag kon met de RB21. McLaren is van mening dat een motorwissel mee moet tellen in de budgetcap, in het geval van Red Bull in Brazilië.

Verstappen wist tijdens de kwalificatie niet verder te komen dan P16, en Red Bull-teambaas Laurent Mekies verklaarde al dat er mogelijk iets te veel risico was genomen met de afstelling. Normaliter mag de auto na de kwalificatie niet meer worden aangepast; gebeurt dat wel, dan moet de coureur de race aanvangen vanuit de pitstraat. Voor Red Bull was het dan ook een logische rekensom om alles te wisselen wat mogelijk was, inclusief een nieuwe power unit. Het is vergelijkbaar met wat er in 2021 gebeurde. Destijds kreeg Lewis Hamilton een nieuwe power unit en ook hij wist in São Paulo een indrukwekkende inhaalrace te rijden.

Vallen kosten van motorwissel binnen of buiten de budgetcap?

Toch vraagt McLaren nu om opheldering bij de FIA, zo meldt The Race. Het gaat specifiek om de motorwissel, waarvan Andrea Stella zich afvraagt of deze niet gewoon onder de budgetcap moet vallen. "Om eerlijk te zijn, dit soort wissels van krachtbronnen zetten de regels op scherp. Ik ben benieuwd of de kosten van deze motor nu meetellen voor het kostenplafond of niet. Als de motor om prestatie-redenen werd vervangen, zou dit moeten meetellen voor het kostenplafond. Dus laten we kijken of dat het geval is, al zal ik dat zelf niet kunnen zien, want het ligt volledig aan de kant van Red Bull. Maar dit is ook een van de redenen waarom wij het niet zouden doen, omdat het uiteindelijk in het kostenplafond zou eindigen," aldus de McLaren-teambaas.

Het is momenteel niet duidelijk of de kosten van een motorwissel binnen de budgetcap vallen of daarbuiten. McLaren heeft daarom opheldering gevraagd bij de FIA, en ook Red Bull is naar de internationale autosportfederatie gestapt voor duidelijkheid.