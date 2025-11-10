close global

﻿
Start at Interlagos

'Formule 1-teams in São Paulo beschuldigd van omkoping lokale politie'

Brian Van Hinthum
De Grand Prix van São Paulo van het afgelopen weekend in Brazilië, wordt opgeschud door een heus schandaal rondom omkoping. Teams als Mercedes, Red Bull en Ferrari zouden lokale politieagenten hebben omgekocht om door het drukke en onveilige verkeer geloodst te worden

Politie-escortes zijn in de Formule 1 geen onbekend fenomeen. In landen als Mexico, Hongarije en Miami vraagt men vaak bij de lokale autoriteiten of deze dienst geleverd kan worden, zodat men veilig en snel bij de circuits kan komen. In São Paulo zou het echter net even anders gegaan zijn. Omdat deze escortes niet voorzien werden, zouden teams het heft in eigen hand genomen hebben, zo weet BILD te melden. De beschuldigingen zijn dat agenten privé betaald werden om de teams door files van soms wel twee uur te loodsen. Voor iedere escorte zouden de agenten 500 dollar, zo'n 432 euro, ontvangen hebben.

Omkoping in Brazilië?

Het wordt nog een stuk vreemder, want het zou zelfs zo zijn dat de agenten in dienstwagens reden en dus gewoon op dat moment aan het werk waren in dienst van de overheid. Hoewel de teams, zoals Ferrari, zich wel bewust zouden moeten zijn geweest dat dit niet helemaal koosjer was, zouden de nummerplaten tijdelijk verwijderd zijn, zodat eventuele overtredingen zoals te hard rijden of door rood licht rijden niet op naam van de teams geschreven konden worden. Het hele bizarre verhaal van de Duitse krant kent ook een anonieme bron die dicht bij de zaak staat. "De teams gaven de agenten 500 dollar per escorte. De betaling vond plaats in een hotel in São Paulo."

Alle teams ontkennen

Het medium heeft verschillende teams en de Formule 1-organisatie geconfronteerd over de beschuldigingen. Geen één team wilde echter toegeven dat dit heeft plaatsgevonden. Hoewel niemand de politie-escortes ontkent, is het de vraag wie ze dan georganiseerd hebben. Normaal gesproken regelt de Formule 1 dit, maar de organisatie heeft nu juist weer aangegeven dat niet te doen in Brazilië. Een hele vreemde zaak dus, maar één ding is duidelijk: de Formule 1 en de teams hebben een kleine rel te pakken: omkoping van agenten, om wat voor reden dan ook, is natuurlijk strafbaar.

