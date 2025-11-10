Max Verstappen kwam zondag na een enerverende race als derde over de streep, waar zijn kwalificatie op zaterdag er eentje was om snel te vergeten. Tijdens de persconferentie na zijn podium beschrijft een Braziliaanse journaliste die kwalificatie met een verboden krachtterm, waardoor Verstappen zijn lach niet kan inhouden.

Het weekend op Interlagos kende een aantal grote tegenslagen voor de Red Bull-coureur. Na een teleurstellende kwalificatie als zestiende, moest hij door een motorwissel vanuit de pitstraat beginnen aan de race. Ook liep hij een lekke band op door een stuk carbon op de baan, waardoor hij een extra pitstop moest maken, maar diezelfde lekke band bood ook de kans om van strategie te wisselen. Ondanks alle tegenslagen, wist hij zich door het veld te vechten en in de laatste ronden nog om de tweede plaats te vechten met Kimi Antonelli van Mercedes.

Waardeloze kwalificatie

Met name de zure kwalificatie was toch iets dat we niet vaak zien bij de man uit Hasselt. Verstappen kwam daar dus niet verder dan de zestiende plek, daar waar hij in zijn loopbaan nog nooit uitviel in Q1 zonder technische- of andere problemen. Journaliste Maria Clara Castro van Car Magazine Brazil heeft dan ook een duidelijke beschrijving voor Verstappen. "Gisteren zag je er boos uit over de shittiest kwalificatie ooit", waarna Verstappen in lachen uitbarst. Sinds eind vorig jaar wordt er door de FIA gehamerd op het niet gebruiken van grof taalgebruik tijdens mediamomenten, iets waar Verstappen zelf al meermaals niet over te spreken is geweest. "Sorry, maar het is wel zo", voegt de journaliste toe. "Heeft het je tot bepaalde hoogtes geduwd?"

Sneller gaan?

Verstappen geeft vervolgens nog even serieus antwoord: "Niet zozeer om sneller te gaan, maar meer om te proberen te begrijpen wat we fout deden en hoe we het vandaag beter konden doen. Dus ja, je begint alles te analyseren wat je dit weekend hebt gedaan en wat we in voorgaande weekenden hebben gedaan. We gingen een kant op waarvan we dachten: 'Oké, dat moet de juiste weg zijn?', en gelukkig was dat de juiste keuze. En toen werd ik wakker en dacht ik: 'Laten we vandaag gewoon ons best doen en ervan genieten.'"

