Lando Norris scoorde maximale punten op het circuit van Interlagos met de overwinning in de Sprint én in de Grand Prix. Hij heeft op die manier zijn leiding in de tussenstand uit kunnen breiden. Verstappen waarschuwt de McLaren-coureur echter, want hij zat niet ver van hem vandaan, toen de vlag eenmaal viel bij de finish. Hij wist van een pitstraatstart en een lekke band te gaan naar het podium zonder dat hij van veel uitvalbeurten of neutralisaties kon profiteren. Ondertussen sleepte Kimi Antonelli met P2 zijn beste resultaat in de Formule 1 binnen. Verder zijn Oscar Piastri en Lewis Hamilton allebei boos na straffen van de stewards en heeft Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen, zijn excuses aangeboden.

Norris heerst in São Paulo: koelbloedige tweestop vergroot zijn WK-voorsprong

Lando Norris controleerde de Grand Prix van São Paulo van start tot finish en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het WK. Op het iconische Interlagos koos McLaren voor een tweestopper met een gedurfde stint op softs, maar ook na die riskante fase bleef Norris koel en ongenaakbaar. Hij oogde na afloop zichtbaar vermoeid: "Ik was flink aan het pushen, maar het was een geweldige race." Toch sloeg zijn vermoeidheid snel om in positiviteit. Over Interlagos en het publiek zei hij: "Het is een geweldig circuit met geweldige fans." De Brit staat nu met 390 punten stevig op de eerste plek voor het wereldkampioenschap. Oscar Piastri staat daarentegen op 366 punten. Lees hier het hele artikel over Lando Norris na zijn overwinning in Brazilië.

Antonelli over hectische slotfase met Verstappen: "Geen idee waar die gast vandaan kwam"

Kimi Antonelli heeft met de tweede plaats een fantastisch resultaat behaald tijdens de Grand Prix in Brazilië. De piepjonge Italiaan moest in de slotfase nog wel even alles uit de kast halen om Max Verstappen achter zich te houden. Na afloop van de race blikte hij kort terug op deze hectische fase. "Ik weet niet waar deze gast [Verstappen, red.] vandaan kwam eerlijk gezegd, ik zag hem echt niet aankomen", zo vertelde Antonelli. "Ik kwam allereerst goed weg [bij de botsing bij de herstart, red.] en aan het einde werd het erg stressvol met Max op nieuwe banden, maar ik ben blij dat ik tweede ben geworden." Lees hier het hele artikel over Kimi Antonelli na zijn beste resultaat in de Formule 1. {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/a2691f9bba82b9d94c48953fdafbf52d3959d291.jpg][][2]}

Verstappen kan podium na pitstart en lekke band niet geloven: 'Heel trots op Red Bull'

Max Verstappen is op indrukwekkende wijze vanaf een pitstraatstart naar het podium gereden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo - een prestatie die zeer zelden voorkomt in de koningsklasse. Al wist Lando Norris wel de wedstrijd te winnen, toch kon de Red Bull Racing-coureur dus aan schadebeperking doen. Het gat tussen hem en Norris is 49 punten met nog drie raceweekenden te gaan. "Ik probeerde iedereen zo snel mogelijk in te halen", zei de Nederlander. "Je wilt natuurlijk niet te veel tijd erachter verliezen, maar een paar auto's zaten steeds weer in een DRS-trein. Het was niet altijd even gemakkelijk. Om dan nog maar tien seconden van de winnaar af te zitten met alles wat er is gebeurd, dat is ongelooflijk voor ons", zo knipoogde hij naar Norris. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na een briljante comeback op Interlagos.

Piastri kruipt richting schorsing toe en foetert over FIA-straf: "Ik zat er duidelijk naast"

Oscar Piastri ziet zijn kansen op het wereldkampioenschap van 2025 met elk weekend kleiner worden. Ook de F1 Grand Prix van São Paulo was een teleurstelling voor de McLaren-coureur. Hij kwam als vijfde over de streep na een tijdstraf voor een crash met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, een straf waar de Australiër het niet mee eens is. "Eerlijk gezegd boeit dat me niet zo op dit moment", zuchtte Piastri na de vraag van Viaplay over het feit dat Norris zijn kampioenschapsleiding flink heeft uit kunnen breiden. Het gat tussen de twee papajamannen is opgelopen tot 24 punten. "Het is zoals het is. Ik heb mijn best gedaan vandaag. Ik dacht dat ik op een goede positie terecht kon komen om de schade te beperken, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Een lastige middag, een lastig weekend..." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri die het oneens is met de straf van de stewards.

Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei

Red Bull had de zaken aan het begin van dit weekend niet goed voor elkaar in Brazilië. De RB21 kwam totaal niet uit de verf, met als dieptepunt een uitschakeling in Q1 van de kwalificatie voor de hoofdrace. Red Bull besloot van de nood een deugd te maken door een motorwissel toe te passen en Verstappen vanuit de pitstraat te laten beginnen. Een kansloze uitgangspositie zou je denken, maar Verstappen reed zich bijzonder knap richting het podium, achter Lando Norris en Kimi Antonelli. Lambiase was erg onder de indruk van het tempo van zijn coureur en probeerde na afloop excuses te maken voor de blamage op zaterdag. Lees hier het hele artikel over race-engineer Gianpiero Lambiase na de Grand Prix van São Paulo.

Hamilton beledigt stewards na straf in São Paulo: "Echt een complete grap"

Lewis Hamilton had zich slechts als dertiende gekwalificeerd op het circuit van Interlagos. Aan het einde van de openingsronde reed hij achterop de Alpine van Franco Colapinto. De voorvleugel brak af en Ferrari zag halverwege de wedstrijd weinig reden om verder te gaan. Maar de zevenvoudig wereldkampioen moest eerst een tijdstraf van 5 seconden incasseren om een gridstraf voor Las Vegas te vermijden. Die straf kreeg hij van de stewards, omdat ze vonden dat Hamilton verantwoordelijk was voor het contact met Colapinto. "Deze mensen zijn een grap, echt een complete grap", zo schold hij de stewards uit via de boardradio." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die woest is op de FIA na een straf.

