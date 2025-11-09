Norris heerst in São Paulo: koelbloedige tweestop vergroot zijn WK-voorsprong
Norris heerst in São Paulo: koelbloedige tweestop vergroot zijn WK-voorsprong
Lando Norris controleerde de Grand Prix van São Paulo van start tot finish en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het WK. Op het iconische Interlagos koos McLaren voor een tweestopper met een gedurfde stint op softs, maar ook na die riskante fase bleef Norris koel en ongenaakbaar.
Norris oogde na afloop zichtbaar vermoeid: "Ik was flink aan het pushen, maar het was een geweldige race." Toch sloeg zijn vermoeidheid snel om in positiviteit. Over Interlagos en het publiek zei hij: "Het is een geweldig circuit met geweldige fans." De Brit staat nu met 390 punten stevig op de eerste plek voor het wereldkampioenschap. Oscar Piastri staat daarentegen op 366 punten.
Verstappen oogde sterk tijdens de race
De Brit reageerde ook op kritiek en op de sterke racepace van Verstappen. "Ik negeer nu gewoon iedereen die onzin over mij praat. Ik focus me gewoon op mezelf. Het team doet uitstekend werk en geeft me een goede auto. We zijn elk weekend zeer hard aan het werk en dat laat ik zien op het circuit. Het voelt als een beloning, en om eerlijk te zijn: ik denk niet dat we de snelste waren op het circuit vandaag, maar ik ben enorm blij dat ik weet te winnen."
Kan Norris het kampioenschap ruiken?
Gevraagd of hij na de tegenvaller bij teamgenoot Oscar Piastri nu in het kampioenschap gelooft, bleef Norris terughoudend: "Nee, eerlijk gezegd niet, maar als ik zie hoe snel Max was, dan is het teleurstellend om dat te zien. Dan moeten we kijken hoe dat kon gebeuren. We zien wel wat we gaan doen; er is niet lang meer te gaan. Ik blijf mezelf en negeer de anderen."
