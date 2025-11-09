Lewis Hamilton werd een straf opgelegd tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Het zou echter weinig effect hebben vanwege zijn uitvalbeurt, nadat de Ferrari-coureur twee incidenten meemaakte in de openingsfase. Hij schold de stewards van de FIA uit op de boardradio.

Hamilton had zich slechts als dertiende gekwalificeerd op het circuit van Interlagos. Aan het einde van de openingsronde reed hij achterop de Alpine van Franco Colapinto. De voorvleugel brak af en Ferrari zag halverwege de wedstrijd weinig reden om verder te gaan. Maar de zevenvoudig wereldkampioen moest eerst een tijdstraf van 5 seconden incasseren om een gridstraf voor Las Vegas te vermijden. Die straf kreeg hij van de stewards, omdat ze vonden dat Hamilton verantwoordelijk was voor het contact met Colapinto. "Deze mensen zijn een grap, echt een complete grap", zo schold hij de stewards uit via de boardradio."

Er viel niet met de Ferrari te rijden

"Ik weet niet precies wat er is gebeurd, ik heb nog geen herhaling gezien", legde Hamilton bij Viaplay uit, toen hij een beetje afgekoeld was en de adrenaline was gezakt. Hij kreeg in het gedrang van de eerste bocht een touché van Carlos Sainz en dat zorgde meteen voor problemen. "Het voelde als een stevige tik. De auto voelde aan alsof de ophanging kapot was. Ik verloor een heleboel downforce. Er viel niet mee te rijden, ik heb het nog nooit zo moeilijk gehad om een auto op de baan te houden."

Op de vraag of hij iets positiefs uit het weekend in Brazilië kan halen, antwoordde de Brit: "Als je kijkt naar hoe Charles [Leclerc] zich had gekwalificeerd, dan zie je dan de auto wel wat snelheid heeft. Ik geloof nog steeds in dit team en wat we samen kunnen bereiken."

Artikel 12.2.1.f

Vanwege zijn getier op de boardradio, loopt Hamilton het risico extra straffen te krijgen. De FIA kan het namelijk zien als overtreding van Artikel 12.2.1.f van de International Sporting Code, waarin staat dat uitspraken, daden of geschreven woorden die morele schade veroorzaken aan de FIA, haar organen, haar leden of haar leidinggevenden, verboden zijn. Het kan uitlopen op enorme boetes of een gridstraf.

