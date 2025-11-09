Piastri kruipt richting schorsing toe en foetert over FIA-straf: "Ik zat er duidelijk naast"

Oscar Piastri ziet zijn kansen op het wereldkampioenschap van 2025 met elk weekend kleiner worden. Ook de F1 Grand Prix van São Paulo was een teleurstelling voor de McLaren-coureur. Hij kwam als vijfde over de streep na een tijdstraf voor een crash met Kimi Antonelli en Charles Leclerc, een straf waar de Australiër het niet mee eens is.

Piastri ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vierde stek en bleef achter Lando Norris, Antonelli en Leclerc tijdens de eerste paar ronden. Gabriel Bortoleto kwam in de bandenstapels terecht na een akkefietje met Lance Stroll en dat zorgde voor een safety car. Antonelli had geen goede herstart en Piastri ging van P4 naar P2, maar hij toucheerde de Mercedes van Antonelli. Die raakte op zijn beurt weer Leclerc met een afgebroken wiel op de Ferrari tot gevolg. Piastri werd schuldig bevonden door de stewards en kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Daarnaast is hem nog 2 strafpunten opgelegd. De teller op zijn superlicentie staat inmiddels op 8 strafpunten en bij 12 binnen een jaar tijd krijg je een schorsing.

Artikel gaat verder onder video

Piastri blijft worstelen

"Eerlijk gezegd boeit dat me niet zo op dit moment", zuchtte Piastri na de vraag van Viaplay over het feit dat Norris zijn kampioenschapsleiding flink heeft uit kunnen breiden. Het gat tussen de twee papajamannen is opgelopen tot 24 punten. "Het is zoals het is. Ik heb mijn best gedaan vandaag. Ik dacht dat ik op een goede positie terecht kon komen om de schade te beperken, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Een lastige middag, een lastig weekend... We zijn met een boel dingen aan het worstelen."

Related image

Piastri oneens met de FIA

Uiteraard werd hij ook naar de crash met Antonelli en Leclerc gevraagd. "Ik had een goede herstart en dook aan de binnenkant. Ja, ik blokkeerde wel een beetje, maar ik had de auto nog steeds volledig onder controle. Ik bleef aan de binnenkant, op de witte lijn. Maar ik kan niet zomaar verdwijnen. Ik weet niet wat [de stewards] hadden verwacht waar ik nog naartoe had kunnen gaan. De beslissing is zoals het is. Een van de vele lastige dingen van vandaag."

De Australiër is het niet eens met de straf: "Ik zat er duidelijk naast in de remzone. Iedereen remde laat en ik werd geen ruimte gegeven."

Gerelateerd