Max Verstappen reed zich tijdens de Grand Prix van São Paulo vanuit een onmogelijke positie richting het podium. Met dit tempo had hij zich wellicht ook naar de overwinning kunnen rijden als er beter gekwalificeerd was. Voor dat punt wilde zijn engineer, Gianpiero Lambiase, zijn excuses maken bij Verstappen, maar die wilde daar niets van weten.

Red Bull had de zaken aan het begin van dit weekend niet goed voor elkaar in Brazilië. De RB21 kwam totaal niet uit de verf, met als dieptepunt een uitschakeling in Q1 van de kwalificatie voor de hoofdrace. Red Bull besloot van de nood een deugd te maken door een motorwissel toe te passen en Verstappen vanuit de pitstraat te laten beginnen. Een kansloze uitganspositie zou je denken, maar Verstappen reed zich bijzonder knap richting het podium, achter Lando Norris en Kimi Antonelli. Lambiase was erg onder de indruk van het tempo van zijn coureur en probeerde na afloop excuses te maken voor de blamage op zaterdag. Verstappen was echter vergevingsgezind en nam zijn team niets kwalijk.

Lambiase maakt excuses richting Verstappen in Brazilië

Toen Verstappen als derde over de streep was gekomen op Interlagos, kwam Lambiase op de boordradio. "Ik kan alleen maar excuses maken voor gisteren maat, dit was namelijk een racewinnend tempo", zo sprak hij. Verstappen stelde hem vervolgens direct gerust. "Nah, dat [het excuus, red.] is niet nodig. Het ws een hele, hele goede race voor ons. We proberen het tenminste, weet je. Heel erg bedankt voor vandaag, het ging heel erg goed", zo sprak de Nederlander bemoedigende woorden terug richting zijn engineer.

