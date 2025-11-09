Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei
Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei
Max Verstappen reed zich tijdens de Grand Prix van São Paulo vanuit een onmogelijke positie richting het podium. Met dit tempo had hij zich wellicht ook naar de overwinning kunnen rijden als er beter gekwalificeerd was. Voor dat punt wilde zijn engineer, Gianpiero Lambiase, zijn excuses maken bij Verstappen, maar die wilde daar niets van weten.
Red Bull had de zaken aan het begin van dit weekend niet goed voor elkaar in Brazilië. De RB21 kwam totaal niet uit de verf, met als dieptepunt een uitschakeling in Q1 van de kwalificatie voor de hoofdrace. Red Bull besloot van de nood een deugd te maken door een motorwissel toe te passen en Verstappen vanuit de pitstraat te laten beginnen. Een kansloze uitganspositie zou je denken, maar Verstappen reed zich bijzonder knap richting het podium, achter Lando Norris en Kimi Antonelli. Lambiase was erg onder de indruk van het tempo van zijn coureur en probeerde na afloop excuses te maken voor de blamage op zaterdag. Verstappen was echter vergevingsgezind en nam zijn team niets kwalijk.
Lambiase maakt excuses richting Verstappen in Brazilië
Toen Verstappen als derde over de streep was gekomen op Interlagos, kwam Lambiase op de boordradio. "Ik kan alleen maar excuses maken voor gisteren maat, dit was namelijk een racewinnend tempo", zo sprak hij. Verstappen stelde hem vervolgens direct gerust. "Nah, dat [het excuus, red.] is niet nodig. Het ws een hele, hele goede race voor ons. We proberen het tenminste, weet je. Heel erg bedankt voor vandaag, het ging heel erg goed", zo sprak de Nederlander bemoedigende woorden terug richting zijn engineer.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
- 6 minuten geleden
Lambiase biedt excuses aan bij Verstappen: dit is wat hij zei
- 15 minuten geleden
Verstappen luidkeels toegezongen, Norris massaal uitgefloten na zege in São Paulo
- 22 minuten geleden
- 1
Verstappen wijst naar meer dan alleen setupwijziging en nieuwe motor: 'Dít hielp ook mee'
- 37 minuten geleden
Piastri kruipt richting schorsing toe en foetert over FIA-straf: "Ik zat er duidelijk naast"
- 53 minuten geleden
- 2
Leclerc wijst op gedeelde schuld na vroege exit: '50/50 tussen Antonelli en Piastri'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43