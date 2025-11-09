Kimi Antonelli heeft met de tweede plaats een fantastisch resultaat behaald tijdens de Grand Prix in Brazilië. De piepjonge Italiaan moest in de slotfase nog wel even alles uit de kast halen om Max Verstappen achter zich te houden. Na afloop van de race blikte hij kort terug op deze hectische fase.

Het hele weekend zat Antonelli er al goed bij op Interlagos. Vandaag, tijdens de hoofdrace, kon hij de kers op de taart zetten - en dat deed hij dan ook. Lando Norris, die vanaf pole begon, was een brug te ver, maar de tweede plaats was absoluut verzilverbaar. Antonelli had echter geen rekening gehouden met een intens gevecht met Verstappen. De Red Bull-coureur moest namelijk vanuit de pitstraat beginnen, terwijl Antonelli vanaf plek twee mocht beginnen. Hij had dus absoluut geen reden om aan te nemen dat de RB21 in zijn nek zou komen hijgen in de laatste paar ronden van de wedstrijd. Maar dit gebeurde wel. Antonelli erkende na afloop verrast te zijn.

Antonelli had geen idee waar "deze gast" Verstappen vandaan kwam

"Ik weet niet waar deze gast [Verstappen, red.] vandaan kwam eerlijk gezegd, ik zag hem echt niet aankomen", zo vertelde Antonelli bij de gridinterviews. "Ik kwam allereerst goed weg [bij de botsing bij de herstart, red.] en aan het einde werd het erg stressvol met Max op nieuwe banden, maar ik ben blij dat ik tweede ben geworden." Gelukkig had Antonelli nog wat over in de slotfase om te vechten met Verstappen. "Ik vond mijn ritme toen Max dichterbij kwam. Ik probeerde iets meer te pushen. Met deze auto is het lastig volgen in vuile lucht en dat probeerde ik een beetje in mijn voordeel te gebruiken en dat heeft zich uitbetaald", aldus Antonelli.

