Max Verstappen is op indrukwekkende wijze vanaf een pitstraatstart naar het podium gereden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo - een prestatie die zeer zelden voorkomt in de koningsklasse. Al wist Lando Norris wel de wedstrijd te winnen, toch kon de Red Bull Racing-coureur dus aan schadebeperking doen. Het gat tussen hem en Norris is 49 punten met nog drie raceweekenden te gaan.

Verstappen maakte een dramatische kwalificatie mee. Hij strandde al in Q1 na de zestiende tijd. Een wijziging van de setup werkte compleet averechts. Red Bull besloot de complete power unit te veranderen en de afstelling opnieuw te veranderen. Omdat dit in parc fermé gebeurde, moest Verstappen vanuit de pitstraat starten. Hij maakte in de openingsfase een paar posities goed, maar moest tijdens een virtual safety car een ongeplande pitstop maken vanwege een lekke band. Desondanks lukte het hem om de ene na de andere concurrent in te halen op weg naar P3 op het circuit van Interlagos, achter winnaar Norris en de nummer twee Kimi Antonelli.

Ongelooflijk resultaat na pitstraatstart en lekke band

"Ja, de race zat vol met actie voor mij, ik moest een boel auto's inhalen na de start vanuit de pitstraat", begon Verstappen direct na de wedstrijd. "Onze pace was goed over de gehele stints, al is dat soms moeilijk met al het verkeer. Om op het podium te staan, nadat ik vanuit de pitstraat moest starten... Dat had ik totaal niet verwacht, al helemaal niet met die lekke band op het begin. Daarom moesten we nog een keer de pitstraat in. Ik ben heel blij met dit ongelooflijke resultaat. Ik ben heel trots op iedereen in het team. We waren echt aan het balen gisteren. Maar we geven nooit op, we proberen altijd verbeteringen en betere rondetijden te vinden. Gelukkig is dat vandaag gelukt."

Geen makkelijke race

"Ik probeerde iedereen zo snel mogelijk in te halen", vervolgde de Nederlander. "Je wilt natuurlijk niet te veel tijd erachter verliezen, maar een paar auto's zaten steeds weer in een DRS-trein. Het was niet altijd even gemakkelijk. Om dan nog maar tien seconden van de winnaar af te zitten met alles wat er is gebeurd, dat is ongelooflijk voor ons", zo knipoogde hij naar Norris.

