Norris kan zijn geluk niet op in Brazilië. Hij won de Sprint op het circuit van Interlagos vanaf de pole position, al stond hij wel onder druk van Kimi Antonelli. De McLaren-coureur liep dankzij de zege 8 punten uit op teamgenoot Oscar Piastri die door een eigen fout crashte. Norris liep tevens 3 punten uit op Verstappen, die genoegen moest nemen met de vierde plek. Red Bull Racing hoopte tijdens de kwalificatie op een ommekeer door setupwijzigingen door te voeren. Het resultaat was P16, een van de slechtste kwalificaties ooit van Verstappen. Ondertussen kon Norris opnieuw juichen, want hij heeft de pole position verdiend voor de Grand Prix. Antonelli mag opnieuw vanaf P2 beginnen, terwijl Piastri tegenvallend vierde werd.

Bortoleto maakt enorme crash mee tijdens Sprint in São Paulo, Kick Sauber deelt update

Gabriel Bortoleto zou de zwart-witgeblokte vlag niet zien tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De Braziliaanse thuisheld maakte een stevige crash mee in de allerlaatste ronde. Kick Sauber gaf tegenover onder andere GPFans een medische update: "We kunnen gelukkig melden dat Gabriel Bortoleto in orde en ongedeerd is, nadat hij voorzorg naar het medisch centrum van het circuit was gegaan. Het team wil de marshals, Formule 1, FIA en personeel van het medisch centrum bedanken voor hun uitstekende zorg." Lees hier het hele artikel over de giga-klapper van Gabriel Bortoleto voor thuispubliek.

Piastri haalt schouders op na DNF: "Een stomme fout"

Voor Oscar Piastri was het na zes rondjes tijdens de sprintrace in São Paulo voorbij. De Australiër vloog in de Senna S van de baan en klapte in de muur, met een nulresultaat als gevolg. Hij stak de hand in eigen boezem. "Ik ging met één wiel op de witte lijn en de kerbstone… Toen ging ik ineens in de rondte. Een stomme fout, een onfortuinlijke fout. Dat is het", legde hij uit bij F1 TV. Toch zit hij niet bij de pakken neer: "Ik bedoel, ik probeer dit gewoon achter me te laten, denk ik." Lees hier het hele artikel over Oscar Piastri na zijn uitvalbeurt in de Sprint.

FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe

Ollie Bearman kwam naar de F1 Grand Prix van São Paulo met 8 strafpunten achter zijn naam en kon zich dus niet veel meer incidenten veroorloven. Echter, hij werd na de Sprint onderzocht voor twee incidenten met Liam Lawson. De stewards hebben uitspraak gedaan in Brazilië over de coureurs van Haas en Red Bull-zusterteam Racing Bulls. Bearman heeft een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt gekregen voor het van de baan duwen van Lawson. De Nieuw-Zeelander kreeg op zijn beurt dezelfde dubbele straf. Hij had Bearman namelijk in de rondte getikt. Lawson was erg kritisch over het rijgedrag van Bearman. Lees hier het hele artikel over beslissingen van de stewards op de zaterdag in Brazilië.

Norris opgelucht na pole position in Brazilië: "Er zat wel wat druk op"

Lando Norris kan zijn geluk niet op na de poleposition in São Paulo. De Engelsman was met een 1:09.511 de snelste, hoewel de kwalificatie zelf niet geheel vlekkeloos verliep. "Pittig. De omstandigheden waren glibberig en inconsistent, maar wel erg leuk. Het is altijd leuk op deze baan. Ik voelde me goed," opende hij. Toch moest hij nog wel even aan de bak: "Er zat wel wat druk op, want ik blokkeerde een bandje tijdens mijn eerste ronde. Dat zorgde voor wat stress." Lees hier het hele artikel over de pole position van Lando Norris.

Mekies overweegt wagen van Verstappen compleet om te gooien: "Gaan de opties bekijken"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult in gesprek met Viaplay dat het team een risico heeft genomen dat niet goed heeft uitgepakt. De Fransman stelt dat een slecht resultaat bij risico’s nemen hoort en overweegt om de parc ferme-regels te breken, zodat de wagen van de Nederlander volledig kan worden aangepast. "Ja, we waren niet echt blij na de sprintrace, alhoewel dat nog een prima positie lijkt als je ziet waar we nu staan. We hebben inderdaad een heleboel veranderd. Dat is onderdeel van het risico nemen. Het was nodig om te kijken of er meer uit de auto te halen was. Dat heeft niet gewerkt.", aldus Mekies. Lees hier het hele artikel over de opties van Red Bull Racing na de dubbele Q1-exit.

Verstappen gooit handdoek officieel in de ring in strijd tegen McLarens: "Vergeet het maar"

Max Verstappen baalt enorm na misschien wel zijn slechtste kwalificatie ooit in de Formule 1. Puur op snelheid vloog hij er al in Q1 uit. Hij kwalificeerde zich als zestiende voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De coureur van Red Bull Racing reageerde gefrustreerd in de mediapen. "Er valt niet veel te zeggen. Het is niet goed", begon een gefrustreerde Verstappen bij Viaplay. Op de vraag wat er aan de hand is, antwoordde hij: "Ja, Chiel, als ik dat wist, dan konden we het oplossen, maar het loopt gewoon niet. Zo simpel is het. Ik kan er wel een halfuur over lullen, maar het loopt gewoon niet. Geen grip, de auto reageert niet, geen tractie." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die verbijsterd is na P16 in de kwalificatie.

