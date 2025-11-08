Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult in gesprek met Viaplay dat het team een risico heeft genomen dat niet goed heeft uitgepakt. De Fransman stelt dat een slecht resultaat bij risico’s nemen hoort en overweegt om de parc ferme-regels te breken, zodat de wagen van de Nederlander volledig kan worden aangepast.

Verstappen kwam er tijdens de sprintrace, maar ook tijdens de kwalificatie, niet aan te pas. De Nederlander worstelde meer met zijn wagen dan met zijn collega’s op de baan. Het heeft ertoe geleid dat Red Bull na de sprintrace de hele wagen binnenstebuiten heeft gekeerd, maar dat heeft niet tot betere prestaties geleid.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull nam risico en dat pakte niet goed uit

Mekies legt uit: “Ja, we waren niet echt blij na de sprintrace, alhoewel dat nog een prima positie lijkt als je ziet waar we nu staan. We hebben inderdaad een heleboel veranderd. Dat is onderdeel van het risico nemen. Het was nodig om te kijken of er meer uit de auto te halen was. Dat heeft niet gewerkt. Het ging juist de andere kant op. We zijn een heleboel competitiviteit kwijtgeraakt. Dat is pijnlijk om te accepteren, maar hoort bij het nemen van risico’s.”

Geen grip te bekennen

Het gebrek aan grip voerde de boventoon: “We hadden simpelweg geen grip, op geen enkel moment van de kwalificatie. Er was geen enkel rondje waarin we echt competitief waren. We missen simpelweg het juiste werkvenster om hier de auto aan de praat te krijgen. Daar moet de focus op liggen.”

Parc ferme-regels breken?

Met Verstappen op P16 kan Red Bull ervoor kiezen om de wagen compleet aan te passen. Mekies geeft aan dat dit zowel binnen als buiten de parc ferme-­regels kan. In het laatste geval krijgt Verstappen een straf van de FIA en zou hij vanuit de pitstraat moeten starten. “Het is vroeg, maar we gaan ernaar kijken. Er zit waarschijnlijk nu niet meer in voor de race als je de prestaties bekijkt. Dus we gaan de opties bekijken. Kunnen we dingen verbeteren binnen de parc ferme­regels of moeten we iets drastischer doen? We hebben nog wat tijd om daar naar te kijken.”

Gerelateerd