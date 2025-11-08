Max Verstappen baalt enorm na misschien wel zijn slechtste kwalificatie ooit in de Formule 1. Puur op snelheid vloog hij er al in Q1 uit. Hij kwalificeerde zich als zestiende voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De coureur van Red Bull Racing reageerde gefrustreerd in de mediapen.

Verstappen had het al zo lastig in de sprintkwalificatie en de Sprint. Red Bull besloot daarom de afstelling om te gooien voor de kwalificatie. Ze dachten namelijk ook iets gevonden te hebben met Yuki Tsunoda tijdens de zaterdagwedstrijd. De bolide van Verstappen werd zachter en hoger afgesteld, maar dit werkte juist averechts. De snelheid was ver te zoeken en dus kwam hij niet verder dan P16 op het circuit van Interlagos.

Geen grip, geen reactie, geen tractie

"Er valt niet veel te zeggen. Het is niet goed", begon een gefrustreerde Verstappen bij Viaplay. Op de vraag wat er aan de hand is, antwoordde hij: "Ja, Chiel, als ik dat wist, dan konden we het oplossen, maar het loopt gewoon niet. Zo simpel is het. Ik kan er wel een halfuur over lullen, maar het loopt gewoon niet. Geen grip, de auto reageert niet, geen tractie."

Twijfels over start vanuit pitstraat

"Het is duidelijk dat het niet heeft gewerkt, nee", zei de Limburger over de wijzigingen van de afstelling. "De wegligging was beter, maar ik had nog minder grip, geen grip zelfs." Hoe langer Verstappen in de mediapen moest blijven staan, hoe geïrriteerder hij werd. "Ik kan hier nog wel tien minuten staan, maar dan kan ik het nog steeds niet uitleggen."

Red Bull zou ervoor kunnen kiezen om Verstappen vanuit de pitstraat te laten starten met een gloednieuwe Honda-power unit en een opnieuw gewijzigde setup, maar het is nog niet bekend of ze dat daadwerkelijk gaan doen. "Niet per se" is dan ook het antwoord van Verstappen op de vraag of dat misschien een beter idee is.

Tegenover de aanwezige media maakte hij verder duidelijk dat hij de titelstrijd van 2025 opgeeft: "Vergeet het maar. Met dit soort prestaties... Vergeet het maar." Verstappen gooit de handdoek dus in de ring en zal Lando Norris of Oscar Piastri van McLaren de titel zien pakken.

