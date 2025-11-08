Gabriel Bortoleto zou de zwart-witgeblokte vlag niet zien tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De Braziliaanse thuisheld maakte een stevige crash mee in de allerlaatste ronde. Kick Sauber heeft tegenover onder andere GPFans laten weten dat Bortoleto oké is, maar dat hij wel naar het medisch centrum is gebracht uit voorzorg.

Bortoleto had zich als veertiende gekwalificeerd voor de korte zaterdagswedstrijd op het circuit van Interlagos. Hij wist een aantal posities goed te maken op de gladde baan. In de slotfase wilde hij in de aanval bij Alexander Albon voor de tiende stek. Hij verloor echter de achterkant van zijn Kick Sauber-bolide in de remzone van de eerste bocht, de zogeheten Senna 'S'. Waarom dat gebeurde, is niet helemaal duidelijk, maar wel is te zien dat hij mogelijk op nat asfalt remde én de DRS bleef openstaan.

Medische update Bortoleto

Kick Sauber heeft tegenover onder andere GPFans laten weten dat Bortoleto uit voorzorg naar het medisch centrum is gebracht: "We kunnen gelukkig melden dat Gabriel Bortoleto in orde en ongedeerd is, nadat hij voorzorg naar het medisch centrum van het circuit was gegaan. Het team wil de marshals, Formule 1, FIA en personeel van het medisch centrum bedanken voor hun uitstekende zorg. De focus van het team ligt nu op het voorbereiden van de auto's voor de kwalificatie van vanmiddag."

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

