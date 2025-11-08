Ollie Bearman kwam naar de F1 Grand Prix van São Paulo met 8 strafpunten achter zijn naam en kon zich dus niet veel meer incidenten veroorloven. Echter, hij werd na de Sprint onderzocht voor twee incidenten met Liam Lawson. De stewards hebben zojuist uitspraak gedaan in Brazilië over de coureurs van Haas en Red Bull-zusterteam Racing Bulls.

Bearman had zich als vijftiende gekwalificeerd voor de zaterdagswedstrijd op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. Hij ging tijdens de openingsronde in de verdediging ten opzichte van Liam Lawson, die vanaf P17 was begonnen. Hij leek de Red Bull-junior van Racing Bulls op het gras te duwen op het rechte stuk tussen bochten 3 en 4. Het was glibberen en glijden vanwege de vochtige baanomstandigheden van een eerdere regenbui. Bearman en Lawson raakten elkaar vervolgens in bocht 4 en de Haas-coureur spinde.

Lawson begrijpt niks van risicovolle acties Bearman

Lawson was op de boardradio al woest op Bearman: "Deze gast duwt me eerst op het gras en vervolgens stuurt hij op me in. Ik weet niet hoe ik dit had kunnen vermijden." De Nieuw-Zeelander vervolgde zijn klaagzang na de Sprint: "Volgens mij had hij een slechte exit of bocht 3. Ik weet niet of hij [door iemand anders] van de baan was geduwd, maar hij was nogal langzaam op het rechte stuk, dus ik had een goede run. Ik dook naar links en hij duwde me gewoon het gras op. Op dat moment vroeg hij om een vliegtuigcrash. We gaan daar 300 kilometer per uur en het was nat. In bocht 4 waren mijn banden helemaal nat geworden, dus ik had geen grip en we raakten elkaar. Het was ronde één en we zaten in het achterveld, dus ik snap niet waarom hij zo veel risico nam."

FIA trekt conclusie over incidenten

De stewards deden onderzoek naar mogelijk overtredingen van Artikels 2.d en 2.e van Hoofdstuk 4 van Bijlage L van de International Sporting Code: respectievelijk het contact tussen Bearman en Lawson in bocht 4 en het "gevaarlijke rijgedrag" van Bearman op het rechte stuk tussen bochten 3 en 4. Ze hebben zojuist uitspraak gedaan.

Bearman heeft een tijdstraf van 5 seconden (hij blijft ondanks de straf op P12) en 1 strafpunt gekregen voor het van de baan duwen van Lawson. Dat brengt hem op een totaal van 9 strafpunten. De eerstvolgende keer dat er strafpunten verlopen, is pas in mei 2026. Bij 12 strafpunten binnen een jaar tijd krijgt de jonge Brit een schorsing. Het is niet duidelijk of er nog een apart oordeel komt over het contact in bocht 4.

