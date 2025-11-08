Stewards delen ook dubbele straf uit aan Lawson na crash met Bearman
Het mocht even duren, maar de stewards hebben zojuist ook uitspraak gedaan over het contact tussen Liam Lawson en Ollie Bearman. Dit gebeurde tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Het is opnieuw een dubbele straf, zo heeft de FIA besloten.
Het was een hectische openingsronde voor Lawson en Bearman tijdens de korte zaterdagsrace op het circuit van Interlagos. Het was glibberen en glijden door de vochtige baanomstandigheden. Bearman kwam niet lekker uit de derde bocht en duwde vervolgens Lawson op het gras. Dat heeft de Haas-coureur een dubbele straf opgeleverd: een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunten. Na wat de stewards "gevaarlijk rijgedrag" noemden, staat Bearman nu op 9 strafpunten.
Tevens straf voor Lawson
Na bovenstaande incident is er nu ook een conclusie getrokken over het daadwerkelijke contact in bocht 4. Lawson vond dat Bearman op hem had ingestuurd, waardoor de laatstgenoemde spinde. De stewards hebben echter Lawson als de verantwoordelijke aangewezen. De Red Bull-coureur van zusterteam Racing Bulls krijgt eveneens een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt. Dat brengt hem op een totaal van 8 strafpunten. Bij 12 strafpunten binnen een jaar tijd wordt er een schorsing uitgedeeld. Door de tijdstraf zakt Lawson terug van P13 naar P16 in de uitslag van de Sprint.
