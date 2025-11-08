Voor Oscar Piastri was het na zes rondjes tijdens de sprintrace in São Paulo voorbij. De Australiër vloog in de Senna S van de baan en klapte in de muur, met een nulresultaat als gevolg.

Lando Norris wist uiteindelijk de race in Brazilië op zijn naam te zetten en heeft inmiddels 365 punten achter zijn naam staan. Piastri blijft in het kampioenschap op de tweede plek hangen met 356 punten. Max Verstappen kijkt vanaf P3 toe, op 39 punten van Norris.

Stomme fout, maar echte punten worden op zondag verdeeld

Piastri viel uit en steekt de hand in eigen boezem. “Ik ging met één wiel op de witte lijn en de kerbstone… Toen ging ik ineens in de rondte. Een stomme fout, een onfortuinlijke fout. Dat is het,” legt hij uit bij F1TV. Toch zit hij niet bij de pakken neer: “Ik bedoel, ik probeer dit gewoon achter me te laten, denk ik. We zullen zien wat het weer doet vanmiddag, maar ja, er zijn morgen natuurlijk veel meer punten te verdienen. Hoe beter ik het vanmiddag doe om mezelf een goede startpositie te bezorgen, hoe beter het zal zijn,” vervolgt Piastri bij Sky Sports F1.

