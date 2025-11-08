close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Piastri, BrazilGP, socials

Piastri haalt schouders op na DNF: "Een stomme fout"

Piastri haalt schouders op na DNF: "Een stomme fout"

Remy Ramjiawan
Piastri, BrazilGP, socials

Voor Oscar Piastri was het na zes rondjes tijdens de sprintrace in São Paulo voorbij. De Australiër vloog in de Senna S van de baan en klapte in de muur, met een nulresultaat als gevolg.

Lando Norris wist uiteindelijk de race in Brazilië op zijn naam te zetten en heeft inmiddels 365 punten achter zijn naam staan. Piastri blijft in het kampioenschap op de tweede plek hangen met 356 punten. Max Verstappen kijkt vanaf P3 toe, op 39 punten van Norris.

Stomme fout, maar echte punten worden op zondag verdeeld

Piastri viel uit en steekt de hand in eigen boezem. “Ik ging met één wiel op de witte lijn en de kerbstone… Toen ging ik ineens in de rondte. Een stomme fout, een onfortuinlijke fout. Dat is het,” legt hij uit bij F1TV. Toch zit hij niet bij de pakken neer: “Ik bedoel, ik probeer dit gewoon achter me te laten, denk ik. We zullen zien wat het weer doet vanmiddag, maar ja, er zijn morgen natuurlijk veel meer punten te verdienen. Hoe beter ik het vanmiddag doe om mezelf een goede startpositie te bezorgen, hoe beter het zal zijn,” vervolgt Piastri bij Sky Sports F1.

Gerelateerd

Oscar Piastri

Net binnen

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?
GP van São Paulo

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?

  • 32 minuten geleden
Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo
Veranderingen setup RB21

Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo

  • 11 minuten geleden
Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan
Max Verstappen

Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan

  • 24 minuten geleden
VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News
GPFans News

VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News

  • 36 minuten geleden
FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe
Gevaarlijk rijgedrag

FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe

  • 42 minuten geleden
Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint:
Crashes in Brazilië

Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint: "Slimste coureur op de grid"

  • 57 minuten geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • Vandaag 11:43

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x