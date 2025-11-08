Norris opgelucht na pole position in Brazilië: "Er zat wel wat druk op"
Norris opgelucht na pole position in Brazilië: "Er zat wel wat druk op"
Lando Norris kan zijn geluk niet op na de poleposition in São Paulo. De Engelsman was met een 1:09.511 de snelste, hoewel de kwalificatie zelf niet geheel vlekkeloos verliep.
Norris is al het hele weekend dé man om te verslaan. Op vrijdag pakte hij de sprintpole en zaterdagmiddag was hij degene die de sprintrace op zijn naam schreef. De klassementsleider heeft daarnaast de beste papieren om zondag ook de Grand Prix te winnen.
Stress
Na afloop legt de McLaren-coureur tegenover Romain Grosjean uit dat het toch wel lastig was. "Pittig. De omstandigheden waren glibberig en inconsistent, maar wel erg leuk. Het is altijd leuk op deze baan. Ik voelde me goed," opent hij. Toch moest hij nog wel even aan de bak: "Er zat wel wat druk op, want ik blokkeerde een bandje tijdens mijn eerste ronde. Dat zorgde voor wat stress. Ik ben uiteindelijk kalm gebleven en heb het bij elkaar gebracht toen het moest."
Goede vorm
Norris heeft de afgelopen races een sterke lijn te pakken: "Ik zit al een tijdje in goede vorm. Het team heeft mij een geweldige auto gegeven, die moet ik altijd bedanken. Ik heb het hen niet altijd makkelijk gemaakt, want ik moet nog steeds pushen in Q1, waarmee ik onnodige druk op mezelf zet. De anderen doen het ook goed. Als ik in een goed ritme zit en alles aan elkaar kan knopen, dan zit ik op het toppunt van mijn kunnen."
