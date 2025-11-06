Op de donderdag was het vanzelfsprekend tijd voor de eerste dag van de Grand Prix van Brazilië met de traditionele mediadag op het menu. Daar werden natuurlijk de nodige interessante dingen gezegd en in de GPFans Recap praten je weer helemaal bij over deze dag.

Vandaag viel er genoeg te melden in de wereld van de Formule 1, waar de teams en coureurs zich in Brazilië verzamelden om vooruit te blikken op het aankomende weekend in São Paulo. Nog voor de dag begon, was er al het nieuwe dat Carlos Sainz deze aan zich voorbij moest laten, de Spanjaard is ziek, waardoor het te hopen is dat hij op vrijdag weer aanwezig kan zijn voor de eerste sessies van het weekend. Ondertussen werd ook bekend dat de FIA na afloop van de race in Mexico nog even een onderzoek aan de wagen van Oscar Piastri deed.

McLaren van Piastri onderworpen aan extra FIA-onderzoek na GP Mexico-Stad

Na iedere Formule 1-race wordt er willekeurig een deelnemer uit de top tien uitgekozen voor extra onderzoeken. Oscar Piastri was na de Grand Prix van Mexico-Stad aan de beurt en dus werd zijn McLaren onderworpen aan de inspecties. De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo de conclusie getrokken dat de onderzochte onderdelen legaal waren. Meer lezen over het onderzoek naar de wagen van Oscar Piastri? Klik hier!

Sainz meldt zich ziek en moet eerste dag van Grand Prix São Paulo missen

Carlos Sainz zal vandaag niet aanwezig zijn voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De donderdag staat altijd in het teken van de mediaverplichtingen, maar de Williams-coureur heeft zich helaas ziek moeten melden. Dat heeft het team laten weten tegenover GPFans. Wanneer hij dit weekend weer aan kan sluiten, is voorlopig nog niet bekend. Meer lezen over het vervelende nieuws voor Carlos Sainz? Klik hier!

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

Brazilië staat bekend om haar onvoorspelbare weer en forse onweersbuien. Richting de F1 Grand Prix van São Paulo wordt er dan ook regen verwacht, vooral wanneer er kwalificatiesessies plaatsvinden. Maar wat gebeurt er als een kwalificatie niet verreden kan worden? Hoe wordt de startopstelling dan bepaald? Meer lezen over de regels rondom een mogelijk niet gereden kwalificatie en de startopstelling? Klik hier!

Verstappen eerlijk over wereldkampioenschap: "We moeten geluk hebben"

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder op zoek naar het inlopen op de McLaren-coureurs in de strijd voor zijn vijfde wereldtitels. De Nederlander beseft dat het toch wel écht anders moet dan in Mexico én behandelt de situatie bij de McLarens. "We hebben de laatste maanden goede weekenden gehad en het gat flink kunnen dichten, maar de achterstand is met nog vier races te gaan nog altijd best groot. We zullen telkens voor McLaren moeten eindigen en daarnaast ook wat geluk moeten hebben", stelt Verstappen. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Hamilton over F1-stewards: "Duidelijkheid en transparantie zijn een groot probleem"

Lewis Hamilton is nog altijd niet afgekoeld na zijn straf die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit neemt de FIA nog maar eens op de hak en wijst naar een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid bij de F1-stewards. Hij kreeg de straf na een incident met Max Verstappen, die sowieso al discutabel was. Meer lezen over de uitspraken van Lewis Hamilton? Klik hier!

