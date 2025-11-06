Brazilië staat bekend om haar onvoorspelbare weer en forse onweersbuien. Richting de F1 Grand Prix van São Paulo wordt er dan ook regen verwacht, vooral wanneer er kwalificatiesessies plaatsvinden. Maar wat gebeurt er als een kwalificatie niet verreden kan worden? Hoe wordt de startopstelling dan bepaald?

Het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos, maakt zich op voor de 53e Grand Prix in Brazilië. Max Verstappen heeft de afgelopen twee edities op zijn naam geschreven en daarvoor waren het Mercedes-coureurs George Russell in 2022 en Lewis Hamilton in 2021. McLaren heeft het constructeurskampioenschap al in handen, maar ze hebben hier al twee decennia niet gewonnen. De laatste overwinning van de Britse formatie in São Paulo kwam in 2005, toen Juan Pablo Montoya als eerste het zwart-witgeblokt zag.

Weersverwachting

Omdat het om een sprintweekend gaat, wordt er slechts één vrije training gehouden op de vrijdag, voordat de twintig F1-coureurs zich moeten kwalificeren voor de Sprint. Deze verkorte race vindt plaats op zaterdag voor de kwalificatie van de Grand Prix. De 'echte' race staat uiteraard voor de zondag op de planning.

Op vrijdag wordt het benauwd en 30°C met een neerslagkans van 25%. Op zaterdag zal het wat afkoelen en dan wordt de meeste regen verwacht, zo'n 4 millimeter per uur. Op zondag zakt de kans op regen weer tot zo'n 10% en koelt het verder af tot 21°C. De meeste regen wordt dus tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix verwacht, maar als deze sessie niet doorgaat, welke coureur start dan vanaf welke positie?

Kampioenschapsstand bepaalt startopstelling

Tot vorig jaar was het zo dat de stewards zelf mochten kiezen hoe de startopstelling bepaald zou worden bij een volledige annulering van de kwalificatie. De grid kon worden bepaald aan de hand van de rondetijden in Vrije Training 3 of een andere trainingssessie waarin representatieve rondetijden waren verreden. De grid kon ook worden bepaald aan de hand van de kampioenschapsstand van het seizoen ervoor of van de huidige tussenstand.

De stewards hebben deze keuze niet meer. Sinds 2025 is het sportief reglement van de FIA hier veel duidelijker over om geen misverstanden te creëren. In artikel 42 staat nu dat de startopstelling bepaald moet worden door de huidige kampioenschapsstand. Dit geldt niet alleen voor als de kwalificatie niet door kan gaan door bijvoorbeeld harde regen, maar ook voor de sprintkwalificatie.

Het is voor Max Verstappen dus maar te hopen dat de kwalificatie gewoon plaats kan vinden, anders staat Lando Norris automatisch op de pole position met de andere McLaren van Oscar Piastri ernaast op de voorste startrij.