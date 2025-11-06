Na iedere Formule 1-race wordt er willekeurig een deelnemer uit de top tien uitgekozen voor extra onderzoeken. Oscar Piastri was na de Grand Prix van Mexico-Stad aan de beurt en dus werd zijn McLaren onderworpen aan de inspecties. De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo de conclusie getrokken dat de onderzochte onderdelen legaal waren.

Piastri maakte een bijzonder tegenvallende wedstrijd mee op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Op snelheid kwam hij niet verder dan de vijfde positie, achter de Haas van Ollie Bearman, nadat hij zich als achtste had gekwalificeerd. De Australiër heeft al niet meer op het podium gestaan sinds de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hij is dan ook de leiding in het kampioenschap kwijtgeraakt aan teamgenoot Lando Norris. Tegelijkertijd is het gat naar Max Verstappen ook enorm geslonken. Waar Piastri na Zandvoort nog een voorsprong had van 104 punten op de Red Bull Racing-coureur, is dat met nog vier raceweekenden te gaan nog maar 35 punten.

Sensoren van wielophanging

Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIA, heeft uitgelegd dat de internationale autosportbond onderzoek heeft gedaan naar de sensoren van de voor- en achterwielophanging en de bijbehorende kabelgeleiding. Er is specifiek gekeken naar of de identificatie van de sensoren juist waren en of de sensoren op de juiste manier waren aangesloten op de ECU, een standaardonderdeel van de FIA. Tevens werd het dataloggen van de signalen onderzocht, het proces waarbij continu gegevens van de sensoren worden vastgelegd. Daarnaast werd de homologatiestatus van de sensoren gecontroleerd, waarbij wordt gekeken of ze nog geldig waren en of ze nog gebruikt mochten worden. Als laatste werd onderzocht of het elektronische schema in de auto overeenkwam met hoe McLaren deze via TD001 had ingeleverd.

Alle onderzochte onderdelen en processen zijn door de FIA legaal verklaard en dus kunnen Piastri en McLaren opgelucht ademhalen richting Brazilië.

