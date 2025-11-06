close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Max Verstappen looking sad next to the FIA flag

Hamilton over F1-stewards: "Duidelijkheid en transparantie zijn een groot probleem"

Hamilton over F1-stewards: "Duidelijkheid en transparantie zijn een groot probleem"

Brian Van Hinthum
Lewis Hamilton and Max Verstappen looking sad next to the FIA flag

Lewis Hamilton is nog altijd niet afgekoeld na zijn straf die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit neemt de FIA nog maar eens op de hak en wijst naar een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid bij de F1-stewards. Hij kreeg de straf na een incident met Max Verstappen, die sowieso al discutabel was.

Hamilton was verbaasd over de straf, vooral omdat Max Verstappen bij de bocht daarvoor door het gras ging, wat leidde tot hun confrontatie bij bocht vier. Ook teamgenoot Charles Leclerc ging van de baan in de eerste ronde, maar de zevenvoudig wereldkampioen was de enige die een straf kreeg voor het buiten de baan gaan. Hij noemde de beslissing "gek". George Russell, voormalig collega van Hamilton bij Mercedes, noemde het "grasmaaier racen". Leclerc gaf zijn positie terug aan Lando Norris na het afsnijden van bocht twee, maar bleef nog steeds voor Hamilton. Verstappen eindigde uiteindelijk als vierde na de eerste bocht, tussen Hamilton en Russell in, nadat hij bij bocht één van de baan was geduwd.

Geen duidelijkheid

In Sao Paulo wordt de coureur gevraagd of hij inmiddels meer duidelijkheid had over zijn straf. Hij antwoordt: "Niet echt. Er is geen duidelijkheid, en ik denk dat dat waarschijnlijk een groot probleem is. Transparantie en verantwoording", zo citeert Motorsport.com. Hij voegt eraan toe dat de geheimzinnigheid waarmee beslissingen worden genomen, aangepakt moet worden. "Ook de geheimhouding dat de beslissingen op de achtergrond worden genomen, is iets dat absoluut moet worden aangepakt. Dat is iets dat waarschijnlijk wel op de achtergrond moet gebeuren, denk ik."

Abu Dhabi

Hamilton refereert ook naar zijn verlies van de titel in Abu Dhabi in 2021 en zei: "Ik weet niet of ze zich bewust zijn van de zwaarte van hun beslissingen. Uiteindelijk kunnen beslissingen de resultaten van kampioenschappen bepalen, zoals je in het verleden hebt gezien. Er moet daar zeker aan gewerkt worden." De uitspraken van de Brit benadrukken de noodzaak voor meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen de Formule 1. Hamilton ziet graag dat dat in de toekomst wordt aangepakt.

Vind jij dat de F1-stewards meer transparantie moeten bieden over hun beslissingen?

81 stemmen

Gerelateerd

São Paulo
Hadjar over contractonzekerheid:
Red Bull

Hadjar over contractonzekerheid: "Normaal binnen Red Bull"

  • 2 uur geleden
Bearman over knokpartij met Verstappen in Mexico: 'Hij is dé man'
Oliver Bearman

Bearman over knokpartij met Verstappen in Mexico: 'Hij is dé man'

  • 3 uur geleden

Net binnen

Sainz moet eerste dag Brazilië missen, FIA voert extra onderzoek naar McLaren uit | GPFans Recap
GPFans Recap

Sainz moet eerste dag Brazilië missen, FIA voert extra onderzoek naar McLaren uit | GPFans Recap

  • 21 minuten geleden
Stella ziet Norris groeien: 'Daarin is hij absoluut de beste'
Lando Norris

Stella ziet Norris groeien: 'Daarin is hij absoluut de beste'

  • 57 minuten geleden
  • 1
 Hamilton over F1-stewards:
Lewis Hamilton

Hamilton over F1-stewards: "Duidelijkheid en transparantie zijn een groot probleem"

  • 1 uur geleden
  • 7
 Russell licht klachten over bocht één in Mexico toe: 'Bocht moet veranderd worden'
George Russell

Russell licht klachten over bocht één in Mexico toe: 'Bocht moet veranderd worden'

  • 1 uur geleden
  • 5
 Verstappen eerlijk over wereldkampioenschap:
Max Verstappen

Verstappen eerlijk over wereldkampioenschap: "We moeten geluk hebben"

  • 1 uur geleden
Marko hoopt dat Verstappen toeslaat in slotfase seizoen: 'We hebben er ervaring mee'
Helmut Marko

Marko hoopt dat Verstappen toeslaat in slotfase seizoen: 'We hebben er ervaring mee'

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x