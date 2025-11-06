Lewis Hamilton is nog altijd niet afgekoeld na zijn straf die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit neemt de FIA nog maar eens op de hak en wijst naar een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid bij de F1-stewards. Hij kreeg de straf na een incident met Max Verstappen, die sowieso al discutabel was.

Hamilton was verbaasd over de straf, vooral omdat Max Verstappen bij de bocht daarvoor door het gras ging, wat leidde tot hun confrontatie bij bocht vier. Ook teamgenoot Charles Leclerc ging van de baan in de eerste ronde, maar de zevenvoudig wereldkampioen was de enige die een straf kreeg voor het buiten de baan gaan. Hij noemde de beslissing "gek". George Russell, voormalig collega van Hamilton bij Mercedes, noemde het "grasmaaier racen". Leclerc gaf zijn positie terug aan Lando Norris na het afsnijden van bocht twee, maar bleef nog steeds voor Hamilton. Verstappen eindigde uiteindelijk als vierde na de eerste bocht, tussen Hamilton en Russell in, nadat hij bij bocht één van de baan was geduwd.

Artikel gaat verder onder video

Geen duidelijkheid

In Sao Paulo wordt de coureur gevraagd of hij inmiddels meer duidelijkheid had over zijn straf. Hij antwoordt: "Niet echt. Er is geen duidelijkheid, en ik denk dat dat waarschijnlijk een groot probleem is. Transparantie en verantwoording", zo citeert Motorsport.com. Hij voegt eraan toe dat de geheimzinnigheid waarmee beslissingen worden genomen, aangepakt moet worden. "Ook de geheimhouding dat de beslissingen op de achtergrond worden genomen, is iets dat absoluut moet worden aangepakt. Dat is iets dat waarschijnlijk wel op de achtergrond moet gebeuren, denk ik."

Abu Dhabi

Hamilton refereert ook naar zijn verlies van de titel in Abu Dhabi in 2021 en zei: "Ik weet niet of ze zich bewust zijn van de zwaarte van hun beslissingen. Uiteindelijk kunnen beslissingen de resultaten van kampioenschappen bepalen, zoals je in het verleden hebt gezien. Er moet daar zeker aan gewerkt worden." De uitspraken van de Brit benadrukken de noodzaak voor meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen de Formule 1. Hamilton ziet graag dat dat in de toekomst wordt aangepakt.