Carlos Sainz zal vandaag niet aanwezig zijn voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De donderdag staat altijd in het teken van de mediaverplichtingen, maar de Williams-coureur heeft zich helaas ziek moeten melden. Dat heeft het team laten weten tegenover GPFans.

Vandaag zouden de twintig Formule 1-coureurs de media te woord staan op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos. Pierre Gasly, Charles Leclerc en Lance Stroll nemen de eerste ronde van de persconferentie op zich, voordat Alexander Albon, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar aan de beurt komen. Sainz zou alleen in de mediapen staan, maar hij slaat de donderdag dus over. "Helaas voelt Carlos zich niet lekker en kan hij vandaag daarom niet aanwezig zijn op het circuit, dus alle mediaverplichtingen zijn bij deze afgelast", vertelt Williams tegenover GPFans.

Artikel gaat verder onder video

Gulf-kleurstelling

Hopelijk voelt Sainz zich voor de vrijdag goed genoeg om in te stappen. Omdat het een sprintweekend is, is het cruciaal om mee te doen aan de vrijdag. Niet alleen is er slechts één vrije training, maar als de Madrileen de sprintkwalificatie mist, mag hij op de zaterdag niet deelnemen aan de Sprint. Sainz en teamgenoot Albon rijden in Brazilië met de iconische Gulf-kleuren. Lees daar hier meer over.

Gerelateerd