Williams introduceert speciale kleurstelling voor Grand Prix São Paulo

De iconische kleuren van oliemaatschappij Gulf zijn aankomend weekend weer terug in de Formule 1. Williams is met het bekende lichtblauw en oranje afgereisd naar Brazilië voor de Grand Prix van São Paulo.

Williams maakt een beter seizoen mee dan het van tevoren had verwacht. Teambaas James Vowles waarschuwde voor 2025 al dat niemand hoge verwachtingen hoefde te hebben van Williams, omdat de focus volledig zou liggen op 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen. Voor São Paulo staat Williams vijfde bij de constructeurs met maar liefst 111 punten. Alexander Albon heeft er daar 73 van gescoord. Hun nieuwe aanwinst Carlos Sainz heeft best een aantal tegenvallende races meegemaakt, maar stond in Azerbeidzjan wel indrukwekkend op het podium.

Nieuwe Gulf-kleurstelling

Williams reed in 2023 in Singapore, Japan en Qatar al met de Gulf-kleuren, nadat er op een bepaalde livery was gestemd door F1-fans. Dit is een geheel nieuwe kleurstelling waarop 493 woorden in twaalf verschillende talen staan die fans associëren met de "kracht, snelheid en geschiedenis van Williams en Gulf".

