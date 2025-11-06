Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder op zoek naar het inlopen op de McLaren-coureurs in de strijd voor zijn vijfde wereldtitels. De Nederlander beseft dat het toch wel écht anders moet dan in Mexico én behandelt de situatie bij de McLarens.

Lange tijd ging Oscar Piastri fier aan kop, maar in Mexico zag hij de leiding in de titelrace uit zijn handen glippen, waardoor teammaat Lando Norris als kampioenschapsleider het volgende weekend hier in Brazilië zal aanvangen. Voor Verstappen is het eigenlijk wel duidelijk wat er moet gebeuren op Interlagos: winnen. Dan moet het wel een stuk anders dan in Mexico-Stad, zo meent de Nederlander: "Het zal beter moeten dan twee weken geleden in Mexico, want daar hadden we het niet goed voor elkaar", klinkt het duidelijk tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Geluk hebben

Verstappen vervolgt: "We hebben de laatste maanden goede weekenden gehad en het gat flink kunnen dichten, maar de achterstand is met nog vier races te gaan nog altijd best groot. We zullen telkens voor McLaren moeten eindigen en daarnaast ook wat geluk moeten hebben. Als je me nu de situatie van 2023 zou geven (toen Verstappen 19 races won, red.) en zou zeggen dat ik 36 punten zou moeten goedmaken met vier races te gaan, zou ik zeggen: geen probleem. Maar dit is wel even een ander seizoen.”

Een beetje afleiding

Ten slotte gaat het nog even specifiek over dat team van McLaren. Hoopt hij op een gelukje, waarbij Piastri en Norris elkaar op een niet zo vriendelijke manier raken op de baan? "Natuurlijk zal er daar een beetje afleiding zijn, een beetje strijd, tussen beide coureurs. Maar ze hebben nog steeds een heel snelle auto. Als je mij vraagt wat ik het liefste zou willen, geef mij dan dat beetje afleiding maar, want dat boeit mij toch niet. Ik heb liever de snelste auto en haal er dan het maximale uit.”

Gerelateerd