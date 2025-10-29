Het is de woensdag na het raceweekend in Mexico-Stad, waar toch wel een heleboel is gebeurd. George Russell en Max Verstappen hadden het met elkaar aan de stok, en op de boordradio sneerde de Mercedes-coureur nog over een actie van de viervoudig wereldkampioen.

Daarnaast heeft de OMDAI, de vertegenwoordiger van de FIA in Mexico en Noord-Amerika, zich gebogen over de marshals die Liam Lawson tijdens de race tegenkwam. Ook moet het orgaan zich in de rechtszaal verdedigen, want de zaak over de wereldtitel van 2008, gestart door Felipe Massa, is van start gegaan. Tot slot is Martin Brundle van mening dat Max Verstappen geen straf verdient voor zijn onderonsje met Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van woensdag 29 oktober.

Russell schold Verstappen uit: "Dit kind is een f*cking grap"

De spanningen tussen Max Verstappen en George Russell hebben tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad een nieuw hoogtepunt bereikt. De twee coureurs hebben al vaker aanvaringen gehad, maar de incidenten tijdens de Mexicaanse Grand Prix hebben de rivaliteit naar een nieuw niveau getild. De Brit liet zijn frustraties over de Nederlander de vrije loop en noemde hem een 'een grap'.

FIA en FOM maken gehakt van Massa in rechtszaal: 'Hamilton was beter'

De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen tegen de wereldtitel van 2008, is deze week begonnen. De Braziliaan is van mening dat de beruchte crashgate de reden was dat hij dat seizoen de titel misliep. De advocaten van de FIA stellen in de rechtszaal dat Massa beter naar zijn eigen fouten kan kijken, in plaats van te suggereren dat er een samenzwering tegen hem heeft plaatsgevonden.

Brundle over Verstappen en Hamilton in Mexico: "Ik zou Max geen straf hebben gegeven"

Martin Brundle heeft in de podcast van Sky Sports F1 zijn mening gegeven over het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit legt uit waarom hij vindt dat de Nederlander het volste recht had om de racelijn te pakken tijdens het controversiële moment.

Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson

De OMDAI, de vertegenwoordiger van de FIA in Mexico en Noord-Amerika, legt de schuld voor de bijna-aanrijding van Liam Lawson met twee marshals tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad bij de Kiwi neer, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

FIA benoemt Russische topman van fabrikant militaire apparatuur tot lid

De FIA heeft in een opmerkelijke zet Viktor Kiryanov opnieuw benoemd tot lid van de World Motor Sport Council (WMSC), ondanks dat hij onderhevig is aan sancties van verschillende Westerse landen. Hij was tot 2024 president van de Russische Motorsportfederatie en nam in februari 2022, toen Rusland Oekraïne aanviel, een stapje terug vanwege zijn banden met de Russische regering en diens president Vladimir Poetin.

