Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
De OMDAI, de vertegenwoordiger van de FIA in Mexico en Noord-Amerika, legt de schuld voor de bijna-aanrijding van Liam Lawson met twee marshals tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad bij de Kiwi neer, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.
De Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez was een editie waarin veel gebeurde. Voorin het veld vocht de top vier met elkaar, terwijl verder naar achteren ook werd gestreden tussen Lawson en Carlos Sainz. Het duo raakte elkaar in de openingsfase, waarna twee marshals hun kans zagen om snel wat puin van de baan te halen. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Ik kwam binnen voor een pitstop, reed weer naar buiten en na bocht één renden er opeens twee mannen over de baan. Ik reed bijna één van hen aan. Het was echt gevaarlijk," verklaarde Lawson achteraf.
OMDAI: 'Lawson negeerde dubbele gele vlag'
De organisatie in Mexico heeft het incident grondig onderzocht en wijst in het rapport naar de rol van Lawson. Toen de Kiwi naar binnen ging om vers rubber te halen, "trof hij paneel 3 aan met de tekst 'dubbele gele vlag'. Het team waarschuwde de coureur via de radio, evenals de baancommissarissenpost, die een fysieke dubbele gele vlag zwaaide, wat aangaf dat er gevaar was en dat er personeel op het circuit aan het werk was." Coureurs zijn verplicht hun snelheid te verminderen zodra zij de dubbele gele vlag zien, en daar zou Lawson zich volgens de organisatie niet aan hebben gehouden.
Gerelateerd
Net binnen
Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
- Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- Gisteren 20:53
- 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
- Gisteren 20:16
- 5
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
- Gisteren 19:44
- 3
VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober