De OMDAI, de vertegenwoordiger van de FIA in Mexico en Noord-Amerika, legt de schuld voor de bijna-aanrijding van Liam Lawson met twee marshals tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad bij de Kiwi neer, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

De Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez was een editie waarin veel gebeurde. Voorin het veld vocht de top vier met elkaar, terwijl verder naar achteren ook werd gestreden tussen Lawson en Carlos Sainz. Het duo raakte elkaar in de openingsfase, waarna twee marshals hun kans zagen om snel wat puin van de baan te halen. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag. Ik kwam binnen voor een pitstop, reed weer naar buiten en na bocht één renden er opeens twee mannen over de baan. Ik reed bijna één van hen aan. Het was echt gevaarlijk," verklaarde Lawson achteraf.

OMDAI: 'Lawson negeerde dubbele gele vlag'

De organisatie in Mexico heeft het incident grondig onderzocht en wijst in het rapport naar de rol van Lawson. Toen de Kiwi naar binnen ging om vers rubber te halen, "trof hij paneel 3 aan met de tekst 'dubbele gele vlag'. Het team waarschuwde de coureur via de radio, evenals de baancommissarissenpost, die een fysieke dubbele gele vlag zwaaide, wat aangaf dat er gevaar was en dat er personeel op het circuit aan het werk was." Coureurs zijn verplicht hun snelheid te verminderen zodra zij de dubbele gele vlag zien, en daar zou Lawson zich volgens de organisatie niet aan hebben gehouden.

