FIA en FOM maken gehakt van Massa in rechtszaal: 'Hamilton was beter'

De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen tegen de wereldtitel van 2008, is deze week begonnen. De Braziliaan is van mening dat de beruchte crashgate de reden was dat hij dat seizoen de titel misliep. De advocaten van de FIA stellen in de rechtszaal dat Massa beter naar zijn eigen fouten kan kijken, in plaats van te suggereren dat er een samenzwering tegen hem heeft plaatsgevonden.

Tijdens de Grand Prix van Singapore dat seizoen crashte Renault-coureur Nelson Piquet Jr. opzettelijk, zodat teamgenoot Fernando Alonso uiteindelijk kon winnen. In een interview bij F1-Insider vertelde voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone in 2023 dat hij en FIA-voorzitter Max Mosley destijds genoeg informatie hadden over crashgate, maar hadden besloten om niets te doen. Massa miste uiteindelijk de wereldtitel op één punt, die ging naar Lewis Hamilton. Massa eist voor het mislopen van de titel een schadevergoeding van bijna 73 miljoen euro. Ecclestone heeft inmiddels laten weten zich niets meer te herinneren van het desbetreffende interview.

Artikel gaat verder onder video

Rechtszaak

De advocaten van de FIA wijzen de claim van Massa af en noemen het een ‘pijnlijke’ en ‘veel te ambitieuze’ actie. Daarnaast stelt de FIA dat Massa ‘opzichtig voorbijgaat aan een lange opsomming van eigen fouten’, zo citeert de BBC. Ook de FOM is aanwezig en kan zich niet vinden in Massa’s claim. "In werkelijkheid was het niet de safetycarsituatie die Massa heeft dwarsgezeten, maar eerder zijn lange reeks fouten en die van zijn team tijdens de resterende 47 rondes van die race," zo wijst de advocaat naar de pitstop van Massa, waarbij de Braziliaan de slang van de tankinstallatie tot het einde van de pitstraat meenam.

De FOM stelt bovendien dat Massa zich gewoon moet neerleggen bij de sportieve nederlaag: "Het is gewoon een feit dat Hamilton beter was dan Massa tijdens de Grand Prix van Singapore en gedurende het gehele seizoen 2008."

Gerelateerd