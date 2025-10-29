FIA benoemt Russische topman van fabrikant militaire apparatuur tot lid
FIA benoemt Russische topman van fabrikant militaire apparatuur tot lid
De FIA heeft in een opmerkelijke zet Viktor Kiryanov opnieuw benoemd tot lid van de World Motor Sport Council (WMSC), ondanks dat hij onderhevig is aan sancties van verschillende Westerse landen. Hij was tot 2024 president van de Russische Motorsportfederatie en nam in februari 2022, toen Rusland Oekraïne aanviel, een stapje terug vanwege zijn banden met de Russische regering en diens president Vladimir Poetin.
De herbenoeming van Kiryanov komt in een tijd waarin er juist strenge maatregelen worden genomen tegen Russische functionarissen, aangezien de FIA eerder Russische en Wit-Russische leden had geschorst in reactie op de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022. Coureurs mogen sindsdien ook niet onder de vlag van Rusland of Belarus deelnemen. Daarnaast wordt de FIA erkend door het Internationaal Olympisch Comité, die wel nog de schorsingen van Russische en Wit-Russische atleten en functionarissen in stand houden. Er is geen officiële aankondiging geweest dat deze maatregelen door de FIA zijn opgeheven, maar toch keerde Kiryanov terug op de ledenlijst van de WMSC.
Politiek neutrale besluitvorming
De internationale autosportfederatie heeft benadrukt dat haar besluitvorming politiek neutraal is. "In overeenstemming met Artikel 1.2 van de FIA-statuten is de FIA een politiek neutraal orgaan, bestuurd door een democratisch gekozen Senaat. Leden van de World Motor Sport Council worden gekozen en dienen in een individuele hoedanigheid", zo liet de organisatie weten in een verklaring aan The Athletic.
Sancties
Kiryanov, die als Rus staat ingeschreven bij de WMSC, staat echter nog steeds onder internationale sancties. Naast de sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die hem beschuldigen van betrokkenheid bij de strategische sectoren van de Russische regering, hebben ook Canada en Oekraïne maatregelen tegen hem genomen. Hij is dan ook de uitvoerend directeur van Rostec, wat voor Rusland onder andere militaire apparatuur produceert. Er kan niet op Kiryanov gestemd worden bij de FIA-presidentsverkiezingen, wanneer ook leden van de WMSC worden gekozen, maar zijn herbenoeming blijft een controversieel onderwerp binnen de motorsportgemeenschap. De FIA blijft echter bij haar standpunt van neutraliteit en democratisch bestuur, zelfs te midden van vragen omtrent transparantie en ethiek waar de organisatie momenteel mee te maken heeft. Mohammed Ben Sulayem stevent af op een tweede termijn van vier jaar, wat voor meer vraagtekens zorgt over de gang van zaken bij de FIA.
Net binnen
Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
- Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- Gisteren 20:53
- 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
- Gisteren 20:16
- 5
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
- Gisteren 19:44
- 3
VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober