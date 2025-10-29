De FIA heeft in een opmerkelijke zet Viktor Kiryanov opnieuw benoemd tot lid van de World Motor Sport Council (WMSC), ondanks dat hij onderhevig is aan sancties van verschillende Westerse landen. Hij was tot 2024 president van de Russische Motorsportfederatie en nam in februari 2022, toen Rusland Oekraïne aanviel, een stapje terug vanwege zijn banden met de Russische regering en diens president Vladimir Poetin.

De herbenoeming van Kiryanov komt in een tijd waarin er juist strenge maatregelen worden genomen tegen Russische functionarissen, aangezien de FIA eerder Russische en Wit-Russische leden had geschorst in reactie op de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022. Coureurs mogen sindsdien ook niet onder de vlag van Rusland of Belarus deelnemen. Daarnaast wordt de FIA erkend door het Internationaal Olympisch Comité, die wel nog de schorsingen van Russische en Wit-Russische atleten en functionarissen in stand houden. Er is geen officiële aankondiging geweest dat deze maatregelen door de FIA zijn opgeheven, maar toch keerde Kiryanov terug op de ledenlijst van de WMSC.

Artikel gaat verder onder video

Politiek neutrale besluitvorming

De internationale autosportfederatie heeft benadrukt dat haar besluitvorming politiek neutraal is. "In overeenstemming met Artikel 1.2 van de FIA-statuten is de FIA een politiek neutraal orgaan, bestuurd door een democratisch gekozen Senaat. Leden van de World Motor Sport Council worden gekozen en dienen in een individuele hoedanigheid", zo liet de organisatie weten in een verklaring aan The Athletic.

Sancties

Kiryanov, die als Rus staat ingeschreven bij de WMSC, staat echter nog steeds onder internationale sancties. Naast de sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die hem beschuldigen van betrokkenheid bij de strategische sectoren van de Russische regering, hebben ook Canada en Oekraïne maatregelen tegen hem genomen. Hij is dan ook de uitvoerend directeur van Rostec, wat voor Rusland onder andere militaire apparatuur produceert. Er kan niet op Kiryanov gestemd worden bij de FIA-presidentsverkiezingen, wanneer ook leden van de WMSC worden gekozen, maar zijn herbenoeming blijft een controversieel onderwerp binnen de motorsportgemeenschap. De FIA blijft echter bij haar standpunt van neutraliteit en democratisch bestuur, zelfs te midden van vragen omtrent transparantie en ethiek waar de organisatie momenteel mee te maken heeft. Mohammed Ben Sulayem stevent af op een tweede termijn van vier jaar, wat voor meer vraagtekens zorgt over de gang van zaken bij de FIA.