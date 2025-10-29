close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
FIA, Ben Sulayem, socials

FIA benoemt Russische topman van fabrikant militaire apparatuur tot lid

FIA benoemt Russische topman van fabrikant militaire apparatuur tot lid

Vincent Bruins
FIA, Ben Sulayem, socials

De FIA heeft in een opmerkelijke zet Viktor Kiryanov opnieuw benoemd tot lid van de World Motor Sport Council (WMSC), ondanks dat hij onderhevig is aan sancties van verschillende Westerse landen. Hij was tot 2024 president van de Russische Motorsportfederatie en nam in februari 2022, toen Rusland Oekraïne aanviel, een stapje terug vanwege zijn banden met de Russische regering en diens president Vladimir Poetin.

De herbenoeming van Kiryanov komt in een tijd waarin er juist strenge maatregelen worden genomen tegen Russische functionarissen, aangezien de FIA eerder Russische en Wit-Russische leden had geschorst in reactie op de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022. Coureurs mogen sindsdien ook niet onder de vlag van Rusland of Belarus deelnemen. Daarnaast wordt de FIA erkend door het Internationaal Olympisch Comité, die wel nog de schorsingen van Russische en Wit-Russische atleten en functionarissen in stand houden. Er is geen officiële aankondiging geweest dat deze maatregelen door de FIA zijn opgeheven, maar toch keerde Kiryanov terug op de ledenlijst van de WMSC.

Politiek neutrale besluitvorming

De internationale autosportfederatie heeft benadrukt dat haar besluitvorming politiek neutraal is. "In overeenstemming met Artikel 1.2 van de FIA-statuten is de FIA een politiek neutraal orgaan, bestuurd door een democratisch gekozen Senaat. Leden van de World Motor Sport Council worden gekozen en dienen in een individuele hoedanigheid", zo liet de organisatie weten in een verklaring aan The Athletic.

Sancties

Kiryanov, die als Rus staat ingeschreven bij de WMSC, staat echter nog steeds onder internationale sancties. Naast de sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die hem beschuldigen van betrokkenheid bij de strategische sectoren van de Russische regering, hebben ook Canada en Oekraïne maatregelen tegen hem genomen. Hij is dan ook de uitvoerend directeur van Rostec, wat voor Rusland onder andere militaire apparatuur produceert. Er kan niet op Kiryanov gestemd worden bij de FIA-presidentsverkiezingen, wanneer ook leden van de WMSC worden gekozen, maar zijn herbenoeming blijft een controversieel onderwerp binnen de motorsportgemeenschap. De FIA blijft echter bij haar standpunt van neutraliteit en democratisch bestuur, zelfs te midden van vragen omtrent transparantie en ethiek waar de organisatie momenteel mee te maken heeft. Mohammed Ben Sulayem stevent af op een tweede termijn van vier jaar, wat voor meer vraagtekens zorgt over de gang van zaken bij de FIA.

Vind jij dat de FIA politieke neutraliteit moet handhaven bij het benoemen van functionarissen?

198 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 FIA Mohammed ben Sulayem World Motor Sport Council Rusland
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
Dutch GP

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • Gisteren 20:53
  • 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
Sergio Perez

Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'

  • Gisteren 20:16
  • 5

Net binnen

Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
Franco Colapinto

'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'

  • Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
Dutch GP

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • Gisteren 20:53
  • 2
 Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
Sergio Perez

Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'

  • Gisteren 20:16
  • 5
 Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
Liam Lawson

Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson

  • Gisteren 19:44
  • 3
 VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap

  • Gisteren 18:59
Meer nieuws

Veel gelezen

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
150.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • 27 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x