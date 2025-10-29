Martin Brundle heeft in de podcast van Sky Sports F1 zijn mening gegeven over het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit legt uit waarom hij vindt dat de Nederlander het volste recht had om de racelijn te pakken tijdens het controversiële moment.

In de openingsfase van de race in Mexico ontstond er een felle strijd tussen de Red Bull-coureur en de Mercedes-coureur. Bij een van de acties zette de viervoudig wereldkampioen zijn bolide naast die van de Brit in bocht 1, wat resulteerde in een duw buiten de baan. Dit leidde tot veel discussie, vooral omdat de zevenvoudig wereldkampioen een straf kreeg en de Limburger niet. Brundle legt uit dat Verstappen volgens hem niets verkeerd deed: "Wat mij betreft, heeft Max voldoende gedaan om het recht op de bocht te hebben. Hij moet op de apex naast de spiegel van Lewis zitten en hij lag daar zelfs nog iets voor", zo citeert Sky Sports. Daarbij benadrukte hij dat Verstappen "het recht had om de normale racelijn te pakken", waarmee hij onderstreepte dat de gekozen lijn volkomen gerechtvaardigd was.

Grijs gebied

Toch is er volgens de voormalig F1-coureur een grijs gebied in de regels: "Was het een te ambitieuze actie of niet? Veel staat in de reglementen, maar dit is het grijze gebied, waar je een scheidsrechter bij nodig hebt", zo zegt hij. "Je zou dit namelijk ook gewoon autosport kunnen noemen. Natuurlijk moet je soms aan iemands binnenkant duiken om in te kunnen halen, nietwaar? Ik denk dat dit een grijs gebied is en uiteindelijk liet Lewis de deur ook wel een beetje openstaan."

Geen straf voor Verstappen

De Sky Sports-commentator vervolgt: "Max zette de actie in en had de situatie volledig onder controle. Hij blokkeerde niet en zodoende won hij het recht om de racelijn te nemen. Ik zou Max hier dan ook geen straf voor hebben gegeven. Het is heel moeilijk allemaal, maar dit zijn de richtlijnen. En ik ben er zeker van dat Max de regels minstens net zo goed kent als iedere andere coureur, zo niet beter."

