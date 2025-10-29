De spanningen tussen Max Verstappen en George Russell hebben tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad een nieuw hoogtepunt bereikt. De twee coureurs hebben al vaker aanvaringen gehad, maar de incidenten tijdens de Mexicaanse Grand Prix hebben de rivaliteit naar een nieuw niveau getild. De Brit liet zijn frustraties over de Nederlander de vrije loop en noemde hem een 'een grap'.

De aanvaring tijdens de Mexicaanse Grand Prix, waarbij de Red Bull-coureur en de Mercedes-coureur elkaar tegenkwamen in de beginfase van de race, zorgde voor een nieuwe uitbarsting van woede bij de Brit. Hij reageerde furieus op de boordradio en noemde de viervoudig wereldkampioen een "grap". De woorden van de Mercedes-coureur geven een duidelijk beeld van de toenemende spanningen tussen de twee coureurs. "Dit kind is een f*cking grap", zo foeterde de Mercedes-rijder.

Russell niet te spreken over Verstappen

De incidenten hebben niet alleen de relatie tussen de Red Bull- en Mercedes-coureur op scherp gezet, maar ook de rivaliteit tussen de teams nieuw leven ingeblazen. De openlijke kritiek van de Brit op de Limburger en zijn beschuldigingen van onprofessioneel rijgedrag, wijzen op een diepe rivaliteit die de komende races alleen maar verder zal oplopen. De Formule 1-fans kunnen zich in ieder geval opmaken voor meer spektakel op de baan, nu de verhoudingen tussen de teams en coureurs zo op scherp staan.

Kritiek Russell

De spanningen tussen de Red Bull- en Mercedes-coureur zijn niet nieuw: in het verleden werd al meermaals duidelijk dat het tweetal elkaar niet ligt. Russell, die uiteindelijk zevende werd nadat hij Oscar Piastri niet van zich af kon houden voor P5 en vervolgens teamgenoot Andrea Kimi Antonelli erlangs had gelaten, stelde tegenover Sky Sports dat hij teleurgesteld was dat Verstappen zijn plek niet aan hem terug moest geven (toen nog voor P4) na zijn inhaalactie bij de start. "Ik begrijp niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon doorrijden in de positie waarin ze op de baan zijn gekomen. Het is alsof je alles op het spel mag zetten en gewoon een vrijkaartje krijgt als het misgaat."

