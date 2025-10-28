De GPFans Recap is de plek voor F1-fans die niet de hele dag het nieuws omtrent Max Verstappen, Red Bull Racing of andere teams, coureurs en circuits kunnen volgen. Al het belangrijkste nieuws van de dag kun je hier terugvinden.

Vandaag bracht de FIA het resultaat van het onderzoek naar de budgetcap van 2024 naar buiten, deelde Red Bull de oorzaak van de mindere kwalificatie van Max Verstappen in Mexico, werd duidelijk hoe de late VSC in Mexico door een opdracht die Carlos Sainz kreeg uiteindelijk zou ontstaan en bleek uit de race pace-statistieken dat Red Bull en Verstappen veel langzamer waren dan McLaren. Dit is de GPFans Recap van 28 oktober.

FIA heeft onderzoek rondom budgetcap officieel afgerond en maakt bevindingen bekend

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de resultaten officieel bekendgemaakt rondom het financiële onderzoek van de F1-teams van 2024. De internationale autosportbond heeft laten weten dat alleen Aston Martin de regels omtrent de budgetcap heeft overtreden. Sky Sports Italia meldde dat McLaren en Mercedes ook in de problemen waren gekomen met het kostenplafond, maar deze berichten kloppen dus niet. Meer lezen over wat de uitspraak is van de FIA na het onderzoek omtrent de budgetcap van 2024? Klik hier!

Red Bull deelt oorzaak van problemen Mexico: 'Dit was voor de kwalificatie niet goed'

Max Verstappen en Red Bull Racing gingen met enorm veel zelfvertrouwen richting de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Dat zelfvertrouwen verdween echter meteen na een verrassend tegenvallende kwalificatie. Toch wist de viervoudig wereldkampioen het podium te bereiken. Hoofdadviseur Helmut Marko legt uit hoe dit kwam. Meer lezen over wat het probleem was met de rijhoogte die ervoor zorgde dat de kwalificatie van Verstappen niet optimaal was in Mexico? Klik hier!

Sainz kreeg déze opdracht waardoor Verstappen onmogelijk P2 van Leclerc kon afpakken

Max Verstappen was hard op weg naar de tweede plaats in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Hij kreeg in de laatste ronde echter niet de kans om voorbij Charles Leclerc te gaan door een Virtual Safety Car (VSC) voor Carlos Sainz. Wedstrijdleider Rui Marques kwam op social media onder vuur te liggen, omdat fans de VSC niet nodig vonden. Dit is echter wat er precies bij Sainz gebeurde. Meer lezen over wat voor opdracht Sainz kreeg die direct invloed had op zijn uitvalbeurt en de VSC die ervoor zorgde dat Verstappen geen P2 kon pakken? Klik hier!

Race pace Grand Prix in Mexico is slecht nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing

Zijn Max Verstappen en Red Bull Racing weer terug bij af? Lando Norris won afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico-Stad en liet Charles Leclerc en Verstappen ogenschijnlijk met speels gemak achter zich. De statistieken qua race pace tonen aan dat dit statistisch gezien ook het geval was, wat slecht nieuws is voor Red Bull en de viervoudig wereldkampioen nadat het team de stijgende lijn gevonden leek te hebben. Zien wat de statistieken te zeggen hebben over afgelopen weekend en de race in Mexico? Klik hier!

Russell aangepakt na Mexico: "Als Verstappen dat niet doet, wordt het een puinzooi"

George Russell was zondag in Mexico weer eens behoorlijk actief op de boardradio en de Brit wond zich meermaals over verschillende zaken op. Met name over de start en het uitblijven van straffen voor Max Verstappen was hij niet te spreken, maar dat is eigenlijk verre van terecht. Meer lezen over wat er in de GPFans podcast werd gezegd over Russell en Verstappen na het moment in de beginfase van de race? Klik hier!

