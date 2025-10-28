Max Verstappen was hard op weg naar de tweede plaats in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Hij kreeg in de laatste ronde echter niet de kans om voorbij Charles Leclerc te gaan door een Virtual Safety Car (VSC) voor Carlos Sainz. Wedstrijdleider Rui Marques kwam op social media onder vuur te liggen, omdat fans de VSC niet nodig vonden. Dit is echter wat er precies bij Sainz gebeurde.

Verstappen had zich als vijfde gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het was een deprimerend vooruitzicht voor de Red Bull Racing-coureur die verwachtte dat de racepace erger zou zijn dan de kwalificatiepace. Toch wist hij op het podium te belanden. Er werd een uiteindelijk briljante strategie bepaald door, in tegenstelling tot de rest van de koplopers, op mediums te beginnen en slechts één pitstop naar de softs te doen. Op zijn oude, zachte rubber reed Verstappen in de slotfase in rap tempo naar Leclerc toe en bracht zichzelf in de positie om in de laatste ronde de Ferrari in te halen op het rechte stuk. Gele vlaggen gooiden echter roet in het eten.

Statement van de FIA

De gele vlaggen kwamen uit voor Sainz die was gecrasht in het stadion. Eerst was het lokaal geel, voordat Marques de knoop doorhakte en de VSC eruit gooide. Fans op social media waren laaiend, want ze vonden dat een neutralisatie van de race helemaal niet nodig was, omdat het leek alsof Sainz al achter de muur stond. De VSC zorgde ervoor dat Verstappen geen kans meer had om Leclerc voorbij te gaan en dus is diens achterstand op Lando Norris in het kampioenschap 36 in plaats van 33 punten.

De FIA kwam na de race in de Mexicaanse hoofdstad met een statement waarom de VSC wél nodig was voor Sainz. "Hij kwam tot stilstand in de uitloopzone aan de buitenkant van bocht 14. Daarmee stond hij op een kwetsbare plek. De auto begon vervolgens te roken en de wedstrijdleiding kreeg meldingen van brand, waardoor duidelijk werd dat er marshals nodig waren om de auto te bergen. Zoals gebruikelijk is wanneer marshals worden ingezet om een auto te bergen, werd de race geneutraliseerd. In dit geval werd de VSC ingezet totdat de auto naar een veilige locatie achter de baanafzetting was verplaatst."

Opdracht vanuit Williams voor Sainz

Sainz had de auto inderdaad niet helemaal achter de muur geparkeerd. Dat had hij echter wel kunnen doen, als hij iets verder was doorgereden. Uit berichten van de boardradio blijkt nu echter dat hij opdracht van Williams had gekregen om dat niet te doen. Had Williams deze opdracht niet gegeven, dan was er ook geen VSC nodig geweest.

Race-engineer Gaëtan Jego zei over de boardradio: "Heb je de muur geraakt? Stop de auto, stop de auto, stop de auto!" Bij Williams kunnen ze natuurlijk alle telemetrie van de bolide live zien en ze zagen iets bij Sainz waardoor hij zo snel mogelijk de motor uit moest zetten en dus kreeg de Madrileen deze opdracht. Dat zal verdere mechanische schade aan de Williams voorkomen hebben. Daardoor stond Sainz nog niet helemaal op een veilige plek.

