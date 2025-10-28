Race pace Grand Prix in Mexico is slecht nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing
Race pace Grand Prix in Mexico is slecht nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing
Zijn Max Verstappen en Red Bull Racing weer terug bij af? Lando Norris won afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico-Stad en liet Charles Leclerc en Verstappen ogenschijnlijk met speels gemak achter zich. De statistieken qua race pace tonen aan dat dit statistisch gezien ook het geval was, wat slecht nieuws is voor Red Bull en de viervoudig wereldkampioen nadat het team de stijgende lijn gevonden leek te hebben.
McLaren, en dan vooral winnaar Norris, bleek dominant te zijn tijdens het raceweekend in Mexico. De Brit was 0.15 seconden per rondje sneller qua race pace dan teamgenoot Oscar Piastri, die slechts vijfde werd. Oliver Bearman verraste vriend en vijand door vierde te worden en was qua race pace derde, voor Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli. Verstappen bleek 0.30 seconden gemiddeld per rondje langzamer te zijn dan Norris, die net zoals de Nederlander een enkele stop deed. Verstappen was wel sneller dan George Russell en Charles Leclerc, maar niet veel.
Rest van de grid in Mexico
Dan de rest van de grid. Williams bleek dankzij Carlos Sainz best of the rest te zijn in Mexico, met Lance Stroll op gepaste achterstand qua race pace. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Franco Colapinto en Pierre Gasly voltooien de lijst van coureurs. Zeker voor Alpine dus weer een dramatisch weekend.
Gerelateerd
Net binnen
FIA deelt uitslag onderzoek naar budgetcap, Red Bull onthult probleem in Mexico | GPFans Recap
- Gisteren 21:49
Rechtszaak Massa over 'Crashgate' deze week in Londen van start
- Gisteren 21:18
- 1
Ommekeer in de titelrace: "Er is duidelijk iets aan de hand met Piastri"
- Gisteren 20:51
- 2
Russell niet blij met Mercedes na GP Mexico: "We hebben het te lang laten duren"
- Gisteren 20:15
- 1
VIDEO: 'We zien Lando Norris voor het eerst als wereldkampioen' l GPFans Raceteam
- Gisteren 19:30
- 1
Mekies baalt van VSC: 'Voorkwam een mooi gevecht tussen Verstappen en Leclerc'
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober