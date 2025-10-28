Zijn Max Verstappen en Red Bull Racing weer terug bij af? Lando Norris won afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico-Stad en liet Charles Leclerc en Verstappen ogenschijnlijk met speels gemak achter zich. De statistieken qua race pace tonen aan dat dit statistisch gezien ook het geval was, wat slecht nieuws is voor Red Bull en de viervoudig wereldkampioen nadat het team de stijgende lijn gevonden leek te hebben.

McLaren, en dan vooral winnaar Norris, bleek dominant te zijn tijdens het raceweekend in Mexico. De Brit was 0.15 seconden per rondje sneller qua race pace dan teamgenoot Oscar Piastri, die slechts vijfde werd. Oliver Bearman verraste vriend en vijand door vierde te worden en was qua race pace derde, voor Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli. Verstappen bleek 0.30 seconden gemiddeld per rondje langzamer te zijn dan Norris, die net zoals de Nederlander een enkele stop deed. Verstappen was wel sneller dan George Russell en Charles Leclerc, maar niet veel.

Artikel gaat verder onder video

Rest van de grid in Mexico

Dan de rest van de grid. Williams bleek dankzij Carlos Sainz best of the rest te zijn in Mexico, met Lance Stroll op gepaste achterstand qua race pace. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Franco Colapinto en Pierre Gasly voltooien de lijst van coureurs. Zeker voor Alpine dus weer een dramatisch weekend.

🟠NOR was quickest… despite using one less tyre set than most! 😳



🟠PIA lost 0.15s/lap despite pitting twice

⚪️BEA was 3rd fastest, but not quick enough vs 🔵VER /🔴 LEC to offset the extra stop



Soft-Medium

1)NOR quickest

2)VER +0.30s/lap

3)LEC +0.38



Soft-Medium-Soft

1)PIA… pic.twitter.com/HkopqOUEnr — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) October 27, 2025

Gerelateerd