George Russell was zondag in Mexico weer eens behoorlijk actief op de boardradio en de Brit wond zich meermaals over verschillende zaken op. Met name over de start en het uitblijven van straffen voor Max Verstappen was hij niet te spreken, maar dat is eigenlijk verre van terecht.

Russell, die uiteindelijk zevende werd nadat hij Oscar Piastri niet van zich af kon houden voor P5 en vervolgens teamgenoot Andrea Kimi Antonelli erlangs had gelaten, stelde tegenover Sky Sports dat hij teleurgesteld was dat Verstappen zijn plek niet aan hem terug moest geven (toen nog voor P4) na zijn inhaalactie bij de start. "Ik begrijp niet hoe drie coureurs de eerste bocht kunnen afsnijden en gewoon doorrijden in de positie waarin ze op de baan zijn gekomen. Het is alsof je alles op het spel mag zetten en gewoon een vrijkaartje krijgt als het misgaat. Toen Max en Lewis elkaar raakten [later in de race], kreeg Lewis terecht een straf, maar Max was van de baan af en kwam weer terug. Het was voor mij de verkeerde plek en het verkeerde moment en ik verloor drie posities. Ik was natuurlijk behoorlijk gefrustreerd, maar het kwam allemaal voort uit de eerste ronde", zo zei hij.

Artikel gaat verder onder video

Oude theemuts

In GPFans Raceteam stipt presentator Nicolás Quarles van Ufford de situatie aan: "George Russell heeft ook een podcast opgenomen tijdens de race. De hemel stortte in op de aarde toen hij zag wat er gebeurde in bocht één. Hij zei dat Max hem had ingehaald op het gras. Heeft hij gelijk of was hij aan het zeuren?", zo vraagt hij. GPFans-redacteur Brian van Hinthum antwoordt: "Het was een beetje een oude, Britse theemuts die zat te klagen, zoals we hem wel vaker horen. Verstappen zou dus iedereen hebben ingehaald op het gras, maar als je de start terugkijkt, dan zie je gewoon dat meneertje Russell drie autolengtes achter de voorste vier zit. Waar praat hij over als hij zegt dat Verstappen hem ingehaald heeft op het gras? Russell zat helemaal niet in de buurt van Verstappen. Hij moet overduidelijk afknijpen om een onveilige situatie en supergrote crash te voorkomen. Russell is de voorzitter van de GPDA, die moet toch weten dat veiligheid hoog in het vaandel staat? Dan ben je óf aan het zeuren omdat het allemaal niet gaat met je Mercedes, óf je bent superhypocriet."

Een puinzooi

Quarles van Ufford verbaasde zich dat Russell bij de media nog altijd geen andere mening had: "Vaak zien ze na de race de beelden terug en weet je dat het fout zat en . Hij zei echter bij Sky dat hij er niks van snapte en dat je zomaar alles kunt riskeren en dan een vrijkaart hebt als het fout gaat. Maar Max had hem al gewoon ingehaald. Dat deel laat hij dan weg." Van Hinthum vervolgt: "Het gaat allemaal over de veiligheid. Als je dan die beelden terug bekijkt, dan zie je toch dat er maatregelen genomen moesten worden om niet met vier man eraf te tetsen. Dat zie je toch ook als Russell zijnde? Of wilde hij ze er graag alle vier eraf zien gaan zodat hij zelf naar de leiding kon? Als Verstappen dat niet doet, wordt het een puinzooi."

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd