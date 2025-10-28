Max Verstappen en Red Bull Racing gingen met enorm veel zelfvertrouwen richting de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Dat zelfvertrouwen verdween echter meteen na een verrassend tegenvallende kwalificatie. Toch wist de viervoudig wereldkampioen het podium te bereiken. Hoofdadviseur Helmut Marko legt uit hoe dit kwam.

Na de vrije trainingen werd er bij Red Bull gedacht dat de racepace het grote pijnpunt zou worden op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar dat Verstappen tenminste nog wel voor de pole zou kunnen vechten. Dat hij niet verder kwam dan een vijfde tijd, kwam dan ook als een diepe teleurstelling. "Die [tweede] sector was gewoon totaal niet te doen. Er zat gewoon geen balans in, ik kon niet aanvallen, alleen maar glijden, onderstuur, overstuur... Ja, niet goed. Ik verwacht dat het [tijdens de race] alleen maar erger wordt", zei de Limburger afgelopen zaterdag beduusd bij Viaplay. Desondanks kwam Verstappen als derde over de streep op de zondag en, ware het niet voor een Virtual Safety Car, het had een P2 kunnen zijn.

Balans vinden in rijhoogte

Red Bull zou nu in ieder geval deels de oorzaak van de problemen hebben gevonden. "Voor de kwalificatie was onze rijhoogte te laag", verklaarde Marko tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Maar als je tijdens de race met een volle tank rijdt, dan ga je automatisch een stuk langzamer door die bochten heen. Dan wordt er minder downforce gegenereerd en ligt de auto niet zo laag. Daardoor raakte onze vloer de grond niet iedere keer meer."

De rijhoogte was nadelig tijdens de kwalificatie, maar juist voordelig tijdens de race. Nu is het nog een kwestie van hierin de juiste balans vinden. De afstelling mag namelijk vanaf de start van de kwalificatie niet meer aangepast worden. De 82-jarige Oostenrijker vervolgde: "Ieder punt is essentieel. Er zijn volgens mij nog 116 punten te vergeven en we weten dat we alles perfect moeten doen. We kunnen ons geen kleine fouten met de set-up permitteren, zoals dit weekend wel is gebeurd."

