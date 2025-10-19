De zaterdag tijdens het sprintweekend in Austin zit erop, en er is een heleboel om over na te praten. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen, en tijdens de kwalificatie was de Nederlander eveneens de snelste. McLaren kende een lastige sprintrace met twee uitvalbeurten, maar vertrekt zondag met Lando Norris vanaf P2.

Vandaag werden er twee belangrijke sessies verreden. Het duo van McLaren viel uit tijdens de sprintrace en liet achteraf weten enorm te balen. Max Verstappen domineert in Austin en laat van zich horen. Hoewel het gat met Oscar Piastri nog aanzienlijk is, voelt McLaren-CEO Zak Brown inmiddels de hete adem van de Nederlander in zijn nek. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 18 oktober.

Verstappen wint Sprint in Austin en slaat grote slag na gigantisch drama voor McLaren

Max Verstappen heeft de Sprint van de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen en haalde hiermee het maximaal haalbare uit deze ingekorte race. Niet alleen scoorde hij de volle buit van acht punten, ook zag hij beide McLaren's uitvallen na een crash bij start. George Russell finishte als tweede, gevolgd door Carlos Sainz. In totaal vielen er vijf coureurs uit en kregen we tweemaal een safety car op de baan. Lezen hoe de spectaculaire sprintrace verliep? Klik hier!

FIA deelt gridstraf van vijf plekken uit aan Stroll

De FIA heeft Lance Stroll een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd voor zijn botsing met Esteban Ocon tijdens de sprintrace in Austin. De Canadees krijgt daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie en staat nu op zeven van de maximaal twaalf toegestane punten. Lezen wat Stroll nu precies deed en waarom de FIA tot deze straf is gekomen? Klik hier!

McLaren-duo reageert op pijnlijke dubbele DNF tijdens Sprint in Austin

Het duo van McLaren is logischerwijs teleurgesteld na de dubbele uitvalbeurt tijdens de sprint in de Verenigde Staten. Max Verstappen wist de race te winnen en staat na die overwinning nog maar 55 punten achter de klassementsleider. Lezen wat Oscar Piastri en Lando Norris te zeggen hebben over de dubbele DNF? Klik hier!

Verstappen domineert kwalificatie in Verenigde Staten, McLaren kan niet bijblijven

Max Verstappen heeft op dominante wijze pole position gepakt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander had slechts één run nodig om een 1:32.510 op de klokken te zetten. Hiermee was hij zo'n drie tienden sneller dan Lando Norris en Charles Leclerc. WK-leider Oscar Piastri werd slechts zesde. Lezen hoe de kwalificatie in Austin verliep? Klik hier!

Brown voelt hete adem van Verstappen en sluit voorkeursbehandeling McLaren-coureur niet uit

Max Verstappen is sinds de zomerstop bezig met het dichten van een enorm gat richting Oscar Piastri en Lando Norris. De coureur van Red Bull Racing is ook bij de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten goed uit de startblokken gekomen met de pole position voor de Sprint. McLaren-CEO Zak Brown zit met geknepen billen en sluit een voorkeursbehandeling voor één van zijn coureurs niet uit in de slotfase van het seizoen. Lezen wat McLaren van plan is? Klik hier!

