Max Verstappen is sinds de zomerstop bezig met het dichten van een enorm gat richting Oscar Piastri en Lando Norris. De coureur van Red Bull Racing is ook bij de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten goed uit de startblokken gekomen met de pole position voor de Sprint. McLaren-CEO Zak Brown zit met geknepen billen en sluit een voorkeursbehandeling voor één van zijn coureurs niet uit in de slotfase van het seizoen.

Verstappen lag na zijn thuisrace op het Circuit Zandvoort 104 punten achter op Piastri, maar sindsdien heeft hij twee wedstrijden gewonnen in Italië en Azerbeidzjan, en werd hij tweede in Singapore, waar hij opnieuw op beide McLaren-coureurs inliep. Die werden namelijk derde en vierde. De achterstand is met nog zes raceweekenden te gaan gekrompen tot 63 punten. McLaren wist het constructeurskampioenschap al veilig te stellen, maar uiteraard willen ze ook de WK-titel bij de coureurs pakken. Dat gevecht gaat mogelijk een nieuwe aanpak vergen bij het papajateam.

Gaat een van de McLaren-coureurs voorkeur krijgen?

Brown geeft bij de persconferentie van vrijdag toe dat hij de hete adem van Verstappen in zijn nek voelt. "Max zit er absoluut bij. Het zou een grote fout zijn om te denken dat Max momenteel niet deel uitmaakt van het gevecht voor het kampioenschap." Krijgt één van de McLaren-coureurs straks misschien een voorkeursbehandeling, als Verstappen te dichtbij komt?

"Nou, we pakken het denk ik per race aan. Er wordt mij vaak gevraagd of ik de toekomst kan voorspellen", antwoordde de Amerikaan. "Momenteel zijn we niet comfortabel, Max zit daar te dichtbij voor. Lando is één overwinning en Oscar is een uitvalbeurt verwijderd. We zagen wat er gebeurde in Nederland, hoe snel het kan veranderen", zo duidt hij op de ontplofte motor van Norris.

Brown vervolgde: "We concentreren ons op dit weekend, waarbij we proberen eerste en tweede te finishen met onze coureurs, en we blijven dit per race bekijken. Als we een situatie krijgen - en dat gebeurde vorig jaar in Bakoe - waarbij we Lando gaan helpen, dan zul je zien dat Oscar ineens de race wint en Lando hem helpt. Dus het is een vrij onvoorspelbare sport. Hoe het er nu voor staat, is dat we beide coureurs evenveel kans willen geven op het kampioenschap." Als Verstappen inhaalslagen blijft maken, wordt een voorkeursbehandeling voor een van de McLaren-coureurs echter niet uitgesloten voor de slotfase van het seizoen.

