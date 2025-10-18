Verstappen wint Sprint in Austin en slaat grote slag na gigantisch drama voor McLaren

Max Verstappen heeft de Sprint van de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen en haalde hiermee het maximaal haalbare uit deze ingekorte race. Niet alleen scoorde hij de volle buit van acht punten, ook zag hij beide McLaren's uitvallen na een crash bij start. George Russell finishte als tweede, gevolgd door Carlos Sainz. In totaal vielen er vijf coureurs uit en kregen we tweemaal een safety car op de baan.

De start van de Sprint in Austin werd er eentje waar menig Verstappen-fan een beetje van droomde: een crash tussen Norris en Piastri. Waar Verstappen perfect vertrok vanaf pole, daar kwamen de beide McLaren's elkaar tegen bij het ingaan van de eerste bocht. Hülkenberg kwam klem te zitten door de insturende Piastri en het was de Australiër die hierdoor getorpedeerd werd. Hij raakte hierbij ook teamgenoot Norris op het achterwiel. Beide heren vielen hierdoor uit. Ditzelfde gold ook voor Alonso, die ook geraakt werd door de Sauber van Hülkenberg. Een droomscenario voor Verstappen, dat hierdoor wederom een kans zag ontstaan om het gat in het kampioenschap verder te verkleinen. Er kwam een safety car op baan en dat betekende een herstart met het veld weer dicht bij elkaar.

Verstappen leidt herstart, Russell probeert aanval te zoeken

Verstappen bepaalde het tempo bij de herstart, met Russell en Sainz in z'n nek. De Red Bull-coureur ging al snel op het gas, maar Russell was wakker en wist de Nederlander te volgen. Toen de DRS eenmaal begon mee te spelen was het spel op de wagen. Russell begon serieus te jagen op Verstappen. Na een paar ronden zette hij dan ook een risicovolle aanval in. Russell kreeg zijn auto echter niet gestopt en Verstappen moest uitwijken. Hij kwam daardoor buiten de baan, maar wist de leiding wel te behouden. Kort daarna zette Hamilton een sterke inhaalactie in op teamgenoot Leclerc. Hiermee klom de zevenvoudig kampioen naar de vierde stek, achter Sainz.

Verstappen rijdt zich los, safety car na crash Ocon en Stroll

Verstappen wist zich zo halverwege de Sprint los te rijden bij Russell. Wie het ook op de heupen had, was Hamilton, die jacht begon te maken richting de Williams voor z'n neus. Hamilton was op dat moment de snelste coureur op de baan. Tot een inhaalpoging kwam het echter nooit, mede ook omdat de race voortijdig ten einde kwam door een crash tussen Ocon en Stroll. De Canadees remde veel te laat en knalde harde op de achterkant van de Haas. Het leverde een tweede safety car op en daarmee werd de Sprint ook ten einde gebracht.

Verstappen wint Sprint in Austin, slaat dubbelslag richting McLaren

Verstappen won zodoende de Sprint in Austin, gevolgd door Russell op plek twee en Sainz op plek drie. Verstappen sloeg hiermee in feite een dubbelslag: hij scoorde zelf de volle buit en zag beide McLaren's met lege handen achterblijven. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Hamilton, Leclerc, Albon, Tsunoda, Bearman, Antonelli en Lawson.

