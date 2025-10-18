Max Verstappen heeft het best mogelijke resultaat behaald tijdens de Sprint in Austin. De Nederlander won niet alleen de race, maar zag ook beide McLaren's uitvallen en dus geen punten scoren. Hierdoor verkleinde Verstappen het gat in het kampioenschap met acht punten. Na afloop was hij dan ook uiterst tevreden, al bleef hij ook waakzaam voor McLaren.

Verstappen vertrok sterk vanaf pole, maar zag in zijn spiegels dat beide McLaren's elkaar raakten in de eerste bocht. Hierdoor vielen in één klap zijn twee grootste concurrenten weg. Hiermee was het gevaar nog niet geweken, want Russell probeerde de aanval te zoeken. Verstappen hield echter stand en kwam als winnaar over de streep. Na afloop was hij tevreden, maar hij zag ook nog wel wat verbeterpuntjes voor richting de kwalificatie en race. Ook waarschuwde hij voor te veel euforie, omdat we nog niks van McLaren hebben kunnen zien.

Verstappen heeft nog niks van McLaren gezien

"Ja ik bedoel, de start was goed, maar daarna kwam natuurlijk de safety car vanwege het incident in bocht 1. Daarna was ik in de eerste paar ronden na de safety car aan het zoeken naar een goede pace, dus we moeten uitzoeken wat daar precies aan de hand was. Maar we hebben de Sprint gewonnen en dat was natuurlijk het belangrijkst", zo vertelde hij bij de gridinterviews ten overstaan van Jenson Button. "Maar ik kijk ook al naar morgen en dan denk ik dat we iets beter moeten zijn qua wedstrijdtempo om te kunnen vechten met de McLaren's, want ik bedoel, we hebben nu niks van ze gezien."

Verstappen heeft nog wat problemen met de remmen

Over de boordradio hoorde we Verstappen nog klagen over zijn remmen. Wat daar precies aan de hand is, weet Verstappen nog niet, maar hij lijkt zich niet al te veel zorgen te maken. "We gaan kijken [naar de remmen]. Natuurlijk hebben we wel wat ideeën over wat we kunnen doen en dan is dat hopelijk iets beter morgen", zo sloot de viervoudig wereldkampioen af.

