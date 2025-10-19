Verstappen domineert kwalificatie in Verenigde Staten, McLaren kan niet bijblijven

Max Verstappen heeft op dominante wijze pole position gepakt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander had slechts één run nodig om een 1:32.510 op de klokken te zetten. Hiermee was hij zo'n drie tienden sneller dan Lando Norris en Charles Leclerc. WK-leider Oscar Piastri werd slechts zesde.

Na een zinderende Sprint eerder vandaag, volgde enkele uren later de kwalificatie voor de hoofdrace. Onder zonnige omstandigheden ging de sessie van start, maar voordat de coureurs goed en wel buiten waren, werd de rode vlag al gezwaaid. Hadjar crashte in de muur en kon niet verder. In bocht 6 verloor hij de controle en klapte hij hard met de voorkant van zijn auto de bandenstapels in. De Racing Bulls-coureur was, gezien zijn handgebaren achter het stuur, duidelijk gefrustreerd over het incident. Het duurde enkele minuten voordat de kwalificatie weer kon worden hervat.

Verstappen als snelste door naar Q2, McLaren moeizaam

De coureurs begonnen vervolgens aan hun eerste run. Dat resulteerde in een voorlopig snelste tijd voor Leclerc, die met een 1:33.525 sneller was dan de concurrentie. Verstappen sloot aan op de tweede plaats. Bij Norris ging het bijna mis in zijn eerste echte serieuze poging, dus de Brit besloot z'n ronde af te breken en vervolgens nog een keer aan te zetten. Dat deed hij terwijl het merendeel van de coureurs al binnen stond om zich klaar te stomen voor de tweede run. In de gevarenzone bevonden zich op dat moment Colapinto, Albon, Bortoleto - en dus Norris. De McLaren-coureur reed zich echter al snel naar de zevende stek, achter teamgenoot Piastri.

In de laatste minuten van Q1 gingen de coureurs er nog maar eens een keer goed voor zitten. Verstappen ging naar de snelste tijd, gevolgd door Russell en Antonelli. De McLaren's bleven steken op plek elf en twaalf, maar gingen wel door naar Q2. Dit gold echter niet voor Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon - en natuurlijk Hadjar.

Verstappen superieur maar ziet Tsunoda uitgeschakeld worden

In het tweede gedeelte was het wederom Verstappen die zich bovenaan de tijdenlijst liet zien. De Nederlander hield Leclerc en Norris in de eerste run achter zich. Piastri kwam wederom niet verder dan een matige zevende tijd. Gelukkig voor hem was er nog een tweede snelle ronde te gaan. Een ronde die ook essentieel zou worden voor Lawson, Russell, Tsunoda, Colapinto en Gasly, want zij bevonden zich in de gevarenzone. Verstappen geloofde het wel en bleef als enige van de coureurs binnen. Russell was de eerste van die groep die een tijd zette en dat was voldoende voor plek zes. Dit ging uiteindelijk ten koste van Hülkenberg. De overige bovengenoemde coureurs wisten het ook niet te halen.

In de allesbeslissende Q3 barstte de strijd om pole position pas echt los. Piastri stelde in zijn eerste run teleur en dat gold ook voor beide Ferrari's, die foutjes maakten. Norris noteerde wel de snelste tijd. Dit duurde echter niet lang, want Verstappen gaf antwoord en ging maar liefst vier tienden sneller: een 1:32.510 liet de viervoudig kampioen noteren. Een fantastische ronde, maar dat gold ook voor Bearman, die zich naar de vijfde tijd reed.

Verstappen grijpt pole position, Piastri stelt teleur

Vervolgens doken de coureurs voor de laatste keer de pitstraat in, om zich voor de allerlaatste maal te preperen voor de snelste ronde van de dag. Was er nog iemand in staat de 1:32.510 van Verstappen te pareren, die zelf te laat naar buiten ging om nog aan een tweede run te kunnen beginnen? Het antwoord was nee. Norris bleef steken op een kleine drie tienden en vrijwel hetzelfde gold voor Leclerc, die de derde tijd veiligstelde. Piastri werd teleurstellend zesde, voor Antonelli, Bearman, Sainz en Alonso, maar achter Russell en Hamilton. De pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten ging zodoende naar Verstappen.

