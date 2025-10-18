FIA deelt gridstraf van vijf plekken uit aan Stroll voor botsing met Ocon
FIA deelt gridstraf van vijf plekken uit aan Stroll voor botsing met Ocon
De FIA heeft Lance Stroll een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd voor zijn botsing met Esteban Ocon tijdens de sprintrace in Austin. De Canadees krijgt daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie en staat nu op zeven van de maximaal twaalf toegestane punten.
In ronde zestien van de sprintrace zag Stroll een klein gaatje om Ocon in te halen op weg naar bocht één. De Canadees zat echter nog enkele autolengtes achter de Fransman en waagde een heuse divebomb. Ocon zag Stroll niet aankomen en kon hem niet meer ontwijken, waarna beide coureurs uitvielen.
Gridstraf voor Stroll
De stewards bestraffen Stroll met een gridstraf van vijf plaatsen voor de volgende race, gelijkstaand aan een tijdstraf van tien seconden, een straf die niet meer tijdens de race kon worden toegepast, omdat beide rijders uitvielen. "Auto 18 probeerde in bocht 1 aan de binnenkant auto 31 in te halen, maar schatte het rempunt verkeerd in en kwam in aanraking met auto 31. De stewards bepalen dat de coureur van auto 18 volledig schuld heeft aan het incident en leggen daarom een straf op. Aangezien de bestrafte coureur de race niet heeft uitgereden, wordt er een gridstraf opgelegd die gelijkstaat aan een tijdstraf van tien seconden", aldus de stewards.
