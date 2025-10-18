close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
An edit of the FIA logo on a background of the United States flag

FIA deelt gridstraf van vijf plekken uit aan Stroll voor botsing met Ocon

FIA deelt gridstraf van vijf plekken uit aan Stroll voor botsing met Ocon

Remy Ramjiawan
An edit of the FIA logo on a background of the United States flag

De FIA heeft Lance Stroll een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd voor zijn botsing met Esteban Ocon tijdens de sprintrace in Austin. De Canadees krijgt daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie en staat nu op zeven van de maximaal twaalf toegestane punten.

In ronde zestien van de sprintrace zag Stroll een klein gaatje om Ocon in te halen op weg naar bocht één. De Canadees zat echter nog enkele autolengtes achter de Fransman en waagde een heuse divebomb. Ocon zag Stroll niet aankomen en kon hem niet meer ontwijken, waarna beide coureurs uitvielen.

Gridstraf voor Stroll

De stewards bestraffen Stroll met een gridstraf van vijf plaatsen voor de volgende race, gelijkstaand aan een tijdstraf van tien seconden, een straf die niet meer tijdens de race kon worden toegepast, omdat beide rijders uitvielen. "Auto 18 probeerde in bocht 1 aan de binnenkant auto 31 in te halen, maar schatte het rempunt verkeerd in en kwam in aanraking met auto 31. De stewards bepalen dat de coureur van auto 18 volledig schuld heeft aan het incident en leggen daarom een straf op. Aangezien de bestrafte coureur de race niet heeft uitgereden, wordt er een gridstraf opgelegd die gelijkstaat aan een tijdstraf van tien seconden", aldus de stewards.

Gerelateerd

FIA Lance Stroll Esteban Ocon Grand Prix van de Verenigde Staten
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
Liveblog

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

  • 26 minuten geleden
Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'
Andrea Stella

Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'

  • 33 minuten geleden
  • 9
 Marko over McLaren-crash:
McLaren

Marko over McLaren-crash: "Jammer voor hen, maar goed voor ons!"

  • 42 minuten geleden
Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK
F1 WK-stand

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

  • 58 minuten geleden
  • 1
 Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
Sprint

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

  • 1 uur geleden
Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
Oliver Bearman

Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x