McLaren-duo reageert op pijnlijke dubbele DNF tijdens Sprint in Austin
Het duo van McLaren is logischerwijs teleurgesteld na de dubbele uitvalbeurt tijdens de sprint in de Verenigde Staten. Max Verstappen wist de race te winnen en staat na die overwinning nog maar 55 punten achter de klassementsleider.
Verstappen vertrok vanaf poleposition, met Lando Norris naast zich op de eerste startrij. Toen de lichten uitgingen, stormde het veld richting de eerste bocht, waarbij Norris de lijn van Verstappen volgde en Oscar Piastri probeerde te kruisen om een aanval op zijn teamgenoot te plaatsen. Nico Hülkenberg zat echter aan de binnenkant van de eerste bocht, en het gevolg was een harde klapper waarbij het McLaren-duo direct werd uitgeschakeld.
Ongelukkige uitvalbeurt
Tegenover de camera van Viaplay legt Piastri uit dat er weinig was dat hij eraan kon doen: "Ik heb het eigenlijk nog niet echt goed gezien. Lando en ik gingen vrij diep de eerste bocht in; we zaten niet echt op de apex. Ik probeerde terug te kruisen, maar ik werd geraakt aan de binnenkant." Ook Norris wijst naar overmacht: "De start was niet geweldig, omdat ik op de vieze kant van de grid stond. De start was oké, maar daarna ging ik de bocht in en werd ik van de baan getikt. Er was niet veel wat ik eraan kon doen. De mensen achter mij waren wat roekeloos, en wij hebben de prijs betaald."
