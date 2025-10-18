Gabriel Bortoleto wist geen rondetijd te klokken in de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in SQ1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

De FIA heeft het verzoek van Kick Sauber om de Braziliaanse rookie toch te laten starten in de Sprint op het Circuit of the Americas goedgekeurd. Bortoleto heeft namelijk tijdens de vrije training laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De internationale autosportbond concludeert daarmee dat zijn resultaat van SQ1 niet representatief is. De 21-jarige uit São Paulo doet deze zaterdag dus gewoon mee aan de verkorte race in Texas die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Geen tijd voor Bortoleto

De 107%-regel geldt ten opzichte van de coureur die de snelste is in SQ1. Bortoleto raakte zijn eerste rondetijd kwijt, omdat hij de track limits had overgeschreden. Tijdens zijn tweede run zat hij vast in het verkeer en kwam hij te laat over start-finish, een probleem waar Yuki Tsunoda eveneens mee kampte. Lando Norris werd eerste in SQ1 met een 1:33.224. Bortoleto had op zijn minst een 1:39.749 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed, heeft hij dus automatisch de 107%-regel overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers.

