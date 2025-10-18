Yuki Tsunoda zal de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten aan moeten vangen vanaf de achttiende positie, nadat hij al in SQ1 geëlimineerd werd. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko wijst naar Isack Hadjar, terwijl Tsunoda ook naar Lawson wijst. De teamgenoot van Max Verstappen zou door de Racing Bulls, de coureurs van het Red Bull-zusterteam, niet op tijd over de streep zijn gekomen.

Verstappen werd tweede in het eerste deel van de sprintkwalificatie met een 1:33.363 en zou later de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri verslaan voor de pole position. Tsunoda strandde op P18, nadat hij maar liefst 1,896 seconde langzamer was. Hij kon namelijk geen tweede run meer doen. Hadjar bleek een hele rits auto's te hebben opgehouden, omdat hij bij het uitkomen van de pitstraat relatief lang stil had gestaan, en Tsunoda zat in deze file. In een poging tijd goed te maken in zijn out lap wilde hij Lawson inhalen, maar de Nieuw-Zeelander drukte hem in bocht 2 van de baan en liet hem er niet langs.

'Schandalige' slotfase van SQ1 op Circuit of the Americas

"Volgens mij was het Hadjar die erg langzaam de pitstraat uitreed", begon Marko tegenover Viaplay. "Het is wel zonde, want hij had de snelheid om tenminste SQ2 te bereiken." Tsunoda was zelf natuurlijk ook niet tevreden.

"Ik weet het niet", antwoordde de Japanner op de vraag hoe het kwam dat hij niet op tijd over start-finish kwam. "Tja... We moeten er naar kijken." Tsunoda was duidelijk geïrriteerd toen hij werd gevraagd naar de actie van Lawson. "Zo is hij nou eenmaal. Dat is normaal voor hem. Ik verwacht ook niet beter van hem. Uiteindelijk ging het om de timing bij de pitexit [van andere coureurs] die totaal niet goed was. Ik weet niet wat daar gebeurd is, en toen had ik geen kans meer om een ronde neer te zetten. Het is heel frustrerend, want ik heb er geen controle over. Ja, nogal schandalig."

